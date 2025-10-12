El PSOE valora como una "oportunidad" para Jaén capital los 14 millones de los fondos EDIL

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del PSOE de la capital jiennense ha destacado la "oportunidad" para Jaén que, según dicha formación, se abre con los fondos EDIL, 14 millones de euros "para un mejor futuro que sin los socialistas no habrían llegado" a la ciudad.

Así lo ha subrayado este domingo el secretario de Organización de los socialistas de Jaén capital, Pedro Garrido, en una nota en la que ha señalado que los miembros del órgano de dirección de la Agrupación Local del PSOE han valorado el trabajo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén para, "en apenas diez meses", traer una inversión "de calado para proyectos transformadores de la ciudad".

Los socialistas han advertido de que el punto de partida en el Ayuntamiento para trabajar esta propuesta de medidas que el Gobierno de España ha valorado técnicamente era "cero", con "ningún proyecto o medida que presentar a una convocatoria en la que el Gobierno de España ha repartido casi 100 millones de euros en la provincia de Jaén".

"En menos de un año hemos puesto sobre la mesa proyectos que van a empezar ya a ejecutarse y que van a transformar Jaén en una ciudad más agradable para vivir", según ha valorado el representante socialista, que ha aludido así a iniciativas como "la reforma comercial del centro, la adaptación del edificio de Correos como edificio administrativo, la adecuación de la Plaza de la Constitución, el arreglo de calles del casco histórico o la adecuación de colegios, un marchamo socialista de hacer y transformar Jaén".

Garrido ha reivindicado además que el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Julio Millán al frente del Ayuntamiento "han establecido sinergias que están dando unos frutos importantes para el futuro de Jaén", y ha apostillado que "cuesta trabajo creer que esta sensibilidad no llegue de otra administración más cercana, la Junta de Andalucía, a la que aún estamos esperando con los 500.000 euros que prometieron consignar en los presupuestos de este año para Jaén, un pírrico medio millón de euros para cofinanciar medidas de desarrollo sostenible que en pleno mes de octubre sigue sin llegar", según ha criticado.

"Que el Gobierno de España es el aliado de las y los jiennenses queda fuera de toda duda", ha añadido el representante socialista, para quien "quedan claras las diferencias en la gestión de un ayuntamiento cuando lo gobierna el PSOE y cuando, además, tiene un alcalde como Julio Millán, que con su equipo ha llevado a cabo una gestión claramente de progreso en la que los servicios públicos, los equipamientos educativos y deportivos y el trabajo para atraer inversiones y empleo se dejan notar en nuestra ciudad".

Por otro lado, los socialistas también han analizado la situación en la que se encuentran las mujeres de los programas de cribado de cáncer de mama en Jaén, "un terrible drama motivado por lo que ya nadie duda, que es el recorte brutal al que se ha sometido a la sanidad pública andaluza por parte del Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla", según ha denunciado.

"Estamos ante un caso dramático de cómo la privatización de nuestro estado del bienestar no puede ir por delante de los derechos más esenciales de las personas y de su salud, tenemos que solucionar esta desastrosa gestión del SAS, nos va la vida en ello", ha finalizado advirtiendo el dirigente socialista.