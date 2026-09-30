PSOE valora el respaldo del pleno de la Diputación de Granada al plan de asistencia sobre montes públicos en municipios

Diputados socialistas en el pleno de la Diputación de Granada. - PSOE

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha valorado el respaldo "unánime" del pleno provincial a su propuesta para impulsar un Plan de Asistencia Técnica que ayude a los municipios, especialmente aquellos más pequeños, a cuidar y mantener en buen estado los montes públicos.

El diputado provincial socialista Ismael Padilla ha señalado que se trata de "una herramienta fundamental para muchos municipios que no la tienen" y ha pedido al gobierno de Francisco Rodríguez que esta iniciativa "la dote suficientemente bien en el Plan de Concertación, tal y como ha planteado el PP a través de una enmienda, para que los recursos lleguen al mayor número posible de municipios y ninguno con esta necesidad técnica se quede fuera".

Padilla ha apuntado que la provincia cuenta con "un importante patrimonio forestal vinculado en buena parte a los municipios, que constituyen un recurso ambiental, económico, social y territorial de enorme trascendencia".

Estos espacios, ha explicado, desempeñan una función "esencial" en la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo, la regulación hídrica, la prevención de procesos erosivos, la lucha contra los incendios forestales y la adaptación frente al cambio climático".

Asimismo, generan oportunidades relacionadas con el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la ganadería extensiva, la biomasa, el aprovechamiento de productos forestales, el turismo de naturaleza y el desarrollo rural.

Tras recordar que el 60 por ciento de los municipios granadinos cuentan con montes públicos municipales y que la superficie de estos representa alrededor del 15 por ciento del territorio provincial, el socialista ha considerado que la ordenación forestal "permite planificar de forma racional las actuaciones que deben desarrollarse en un monte durante un periodo de tiempo determinado".

Por otro lado, el pleno de la Diputación, celebrado en el municipio de Bérchules, ha aprobado una moción del grupo socialista en apoyo al pueblo ceutí, con el único voto en contra de Vox, en los mismos términos en los que se han pronunciado todos los grupos con representación en la Asamblea de Ceuta.