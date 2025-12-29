PSOE-A ve el 2025 como un "año perdido" para Andalucía y a Moreno "agotado" y dedicado sólo a "confrontar" con Sánchez

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - MIGUEL ANGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado este lunes que el 2025 que está a punto de concluir ha sido "un año perdido para Andalucía", con un presidente de la Junta --Juanma Moreno (PP-A)--, "sin ambición, agotado", y que a "lo único" que se dedica es a la "confrontación constante con el Gobierno de España" y, especialmente, con su presidente y vicepresidenta primera, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, respectivamente.

Así lo ha trasladado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que, a modo de balance del 2025 que ahora termina, ha señalado que ha sido "un año perdido para Andalucía", y en esa línea ha comentado que no recuerda unos Presupuestos como los recién aprobados en la Cámara autonómica para el próximo 2026 que hayan pasado sin tanta "pena ni gloria" como éstos, pese a que "debería haber sido la ley más importante que entra en el Parlamento".

"No hay nada nuevo, no hay un proyecto transformador para Andalucía", ha lamentado María Márquez antes de apostillar que "lo único que hay es confrontación constante con el Gobierno de España", y "todos los días con Pedro Sánchez y con María Jesús Montero por parte de Moreno Bonilla".

La representante del PSOE-A ha incidido en señalar que, para los socialistas andaluces, la "gestión" de Moreno en el conjunto de la legislatura "se resume en privatización, mentiras y corrupción", y ha agregado que "no sólo" lo ven así en su partido, sino que los propios "datos" del barómetro de la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), que "son los datos que cocina y prepara el propio Gobierno" del PP-A, "son incapaces de esconder una realidad que hay ahí, que es la decepción de los andaluces" con el presidente de la Junta "y con su gestión", ha añadido.

Así, María Márquez ha señalado que los propios datos de dicho sondeo "dicen que casi el 60% de los andaluces piensan que la gestión de Moreno es 'mala' o 'muy mala'", un dato que habla así "del malestar y de la decepción de los andaluces con la gestión" del líder del PP-A, según ha subrayado.

ACTITUD DE "DESPRECIO" A LA OPOSICIÓN POR PARTE DEL PP-A

De igual modo, la portavoz parlamentaria socialista ha afeado al PP-A que en esta legislatura en la que cuenta con mayoría absoluta se dedica a "despreciar absolutamente" a la oposición, "a quien piensa distinto", desde la "soberbia" y el "empacho" que, en su opinión, tiene Juanma Moreno de la mayoría con la que cuentan los 'populares' en el Parlamento.

Según ha sostenido la representante del PSOE-A, así se habría evidenciado, por ejemplo, con la renovación pendiente de la figura del Defensor del Pueblo Andaluz, que desde hace más de un año ocupa en funciones Jesús Maeztu.

Al respecto de esta cuestión concreta, María Márquez ha acusado al PP-A de haber "mentido" al PSOE-A y a ella misma en el transcurso de las "negociaciones" o "conversaciones" que mantenía con los socialistas, porque les trasladaron que la candidata que iban a proponer para dicha institución --Rosario García Palacios-- no tenía "nada que ver con la política", pero "después nos enteramos de que había ido en las listas del Partido Popular en Cádiz".

"Por tanto, el PP nos mintió en las negociaciones", se ha quejado la representante del PSOE-A, que a renglón seguido ha explicado que su partido ya no está "en ninguna negociación ni conversación porque el Partido Popular está en el rodillo, en el monólogo y en el desprecio al de enfrente".

En esa línea, la representante socialista ha criticado también el "popurrí, potaje, gazpacho legislativo de última hora de la legislatura" que, en su opinión, está impulsando desde el Gobierno de la Junta el PP-A "como los malos estudiantes", de forma que, "después de siete años sin aprobar ninguna ley, han querido aprobarlo todo deprisa y corriendo, de malas formas, por urgencia, saltándose incluso trámites tan importantes como la comparecencia de los agentes sociales" en el Parlamento para "contar qué le parecen" las iniciativas legislativas a aprobar.

"LEYES COMO CHURROS"

Ha criticado así que el Gobierno de Moreno "hace leyes como churros" valiéndose de su mayoría absoluta, y no está impulsando "leyes que den respuesta a los problemas reales de la gente", y el PP-A "no habla, no dialoga y no es capaz de negociar con quien piensa distinto", de forma que "está todo el rato en la confrontación con Pedro Sánchez, con María Jesús Montero, con el PSOE", incurriendo en "una irresponsabilidad democrática sin precedentes en Andalucía", según ha denunciado antes de apostillar que los andaluces pagan "un sueldo" al presidente de la Junta "para que trabaje y haga cosas por los andaluces, no para que esté todo el rato criticando y confrontando con el Gobierno".

Finalmente, María Márquez ha recordado que el Grupo Socialista ha solicitado que el Pleno extraordinario que el PP-A ha pedido que se celebre el próximo 22 de enero para aprobar proyectos de ley que se tramitan por vía de urgencia, incluya una sesión de control al Gobierno andaluz con preguntas a su presidente y los consejeros, como suele ocurrir en los plenos ordinarios, si bien ha dicho que asumen que el PP-A "volverá a aplicar su rodillo" para rechazar esa solicitud socialista.

De esta manera, desde el Grupo Socialista dan por hecho que por parte del PP-A volverán a decir que en el Parlamento "se habla de lo que ellos quieren, como ellos quieren, y cuándo ellos quieren", y se "negará" a la oposición "la oportunidad de poder tener un Pleno completo", con "comparecencias de temas que son importantes en este momento", o que debata otras iniciativas como la solicitud de comisión de investigación que ha registrado el PSOE-A sobre la supuesta corrupción en torno a la Diputación de Almería, ha concluido.