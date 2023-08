PSOE ve "falta de seriedad" en la Diputación de Córdoba ante soluciones "improvisadas" al problema de la falta de agua

CÓRDOBA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha lamentado este miércoles "la falta de seriedad" tras las declaraciones del presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, sobre las soluciones "improvisadas" al problema de la falta de agua potable en el norte de la provincia.

En una nota, Romero ha instado a Fuentes a "abrir el debate necesario para solucionar el problema del agua, precisamente, en la Mesa del Agua que reúna a todas las administraciones, Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamientos afectados, así como a los representantes sociales y económicos de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches".

Asimismo, le ha recordado que "sin la obra de emergencia ejecutada por el Gobierno de España, los vecinos del norte de la provincia no tendrían agua alguna desde el mes de marzo del presente año, ni potable, ni no potable", y le ha exigido "una rectificación y el máximo respeto a las decisiones que se tomaron para garantizar el agua, y que sirven para tenerla aún no potable, y que consistieron en la conexión provisional del embalse de Sierra Boyera con el de La Colada, más aún cuando esta decisión contó con el respaldo unánime del 'staff' técnico de todas las administraciones".

Además, ha calificado de "verdadera improvisación" la firma del protocolo de convenio con la Junta de Andalucía y la Diputación para dar soluciones, firmado antes del día 23 de julio y "con un claro interés electoral, sin establecer contenidos ni obligaciones para ninguna de las partes, siendo la firma de este una patada hacia delante".

Por todo esto, Romero ha pedido a Fuentes que "convoque de una vez por todas la Mesa del Agua; que exija a la Junta de Andalucía la dedicación de fondos para la mejora de la potabilidad del agua de La Colada, así como ayudas a los afectados por la falta de aptitud para el consumo de la misma", y que "pida colaboración a la Junta para sufragar los gastos extraordinarios que Emproacsa asume con motivo del suministro de agua mediante cisternas a la población, como se hace en otras comunidades autónomas".

Igualmente, ha indicado que "la Junta de Andalucía sigue sin ejecutar el proyecto de conexión de Sierra Boyera a La Colada que fue declarado de interés autonómico en 2020, y que prevé terminarlo a comienzos de 2025, sin que haya querido modificar parcialmente este proyecto con la obra de emergencia ejecutada por el Gobierno de España, lo que supondría un importante ahorro de fondos públicos".

SITUACIÓN "CRÍTICA"

Por su parte, la parlamentaria andaluza Ana Romero ha calificado la firma del protocolo de convenio con la Junta de Andalucía y la Diputación como "una falta de respeto a los vecinos del norte de la provincia" y ha apremiado al Gobierno regional a que "comiencen a ejecutar ya todo lo comprometido el pasado año 2020".

También, ha asegurado que "la situación en Córdoba es crítica, necesitamos que busquen soluciones inmediatas, no colaboraciones de convenios que van a largo plazo y no resuelven la necesidad de agua potable de los vecinos de la zona norte", a lo que ha añadido que "es intolerable que en 2020 se declarara obra de interés de la comunidad autónoma y aún se siga con esta situación".

La parlamentaria andaluza ha exigido a la Junta "medidas para mejorar la calidad del agua y además la terminación de la ampliación de la depuradora de Pozoblanco", a la vez que ha criticado que "el Ejecutivo autonómico se ponga de perfil ante un problema que afecta a 80.000 vecinos de la zona norte".

De igual modo, Romero ha subrayado que "los cordobeses no pedimos a la Junta ningún favor, sino el derecho de agua potable que los vecinos han pagado a través del canon en las facturas de agua, que sirve para la mejora del abastecimiento y saneamiento por parte de la Junta".