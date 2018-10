PSOE-A ve "intolerables" las palabras de Casado, que representan "el PP más radical" con "miedo, xenofobia y racismo"

Publicado 30/07/2018 14:09:37 CET

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha considerado este lunes "intolerables" las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en las que afirmaba que "no es posible que haya papeles para todos" y que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa". "El es PP más radical" que llama al "miedo, la xenofobia y el racismo", ha apuntado.

En rueda de prensa, Cornejo ha advertido de que se trata de "la derecha más de derechas de Casado" y ha indicado que en los siete años de gobierno del PP "no se habían escuchado declaraciones de este tipo" y "no se había usado la migración de una forma tan radical y electoralista".

"Se trata de una situación muy dolorosa para los cientos de las personas que se ven obligadas a dejar sus países. Muchos pierden la vida", ha señalado el secretario de Organización del PSOE-A, quien ha valorado la "sensibilidad" del Gobierno andaluz y de los ciudadanos que "siempre responden aportando todo lo que tienen". En este sentido, ha hecho una especial mención a Cruz Roja, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los voluntarios por su labor.

Así, Cornejo ha indicado que se trata de un problema de Estado y ha instado a trabajar de manera coordinada y ha pedido a Europa que establezca políticas en este sentido.

"PORTAVOZ DE AZNAR"

El secretario de Organización del PSOE-A ha recordado que "también el expresidente del Gobierno José María Aznar usó la inmigración para confrontar", por lo que "parece que Casado es el portavoz de Aznar". Frente a esto, ha destacado las medidas del nuevo gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza --30 millones de euros con carácter de urgencia para la llegada de migrantes, apoyo a centros de acogida y la convocatoria para el 2 de agosto de la conferencia sectorial en este ámbito--.

Asimismo, Cornejo ha saludado la visita del presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, a la frontera de Ceuta con el objetivo de que "sea consciente del problema que hay y que hay que ayudar para adoptar medidas". No obstante, ha criticado que si la meta es "competir para ver quien es más de derechas, allá ellos, pero que no metan a los ciudadanos".

De igual manera, preguntado sobre las palabras del senador y presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, quien exigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "menos fotos y más responsabilidad" ante "la grave crisis migratoria nunca vista hasta ahora" en las costas andaluzas, el secretario de Organización del PSOE-A ha advertido de que Sanz "no es la persona más adecuada para decir eso". "No he visto más fotos y más chalecos que a Antonio Sanz".