PSOE-A ve "nervioso" a Moreno tras "perder la calle" y avisa: "La trama del SAS podría ser la trama de Moreno Bonilla"

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, sostiene que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "perdió la calle", como se ve en las "muchas pitadas" que recibe entre ciudadanos, y le tiene "muy nervioso" el que "la trama del SAS" --del "troceo de los contratos" del Servicio Andaluz de Salud-- "puede que se convierta en la trama de Moreno Bonilla".

Así lo ha trasladado el portavoz socialista en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha opinado que la situación de la sanidad pública en Andalucía se ha convertido en una "brecha" para un gobierno como el de Moreno que "ahora mismo demuestra una insensibilidad tremenda, no sólo ante las miles de personas que se manifiestan en la calle, sino porque ha decidido dar la espalda e imponer su modelo", que pasa por "desmontar el servicio de calidad y excelencia público apostando claramente por un modelo mercantil", según ha agregado Francisco Cuenca.

En esa línea, el representante del PSOE-A ha acusado al Gobierno de Moreno de "privatizar" y "mercantilizar" el servicio de la sanidad, y ha sostenido que, "ante eso, se le va acabando el crédito" a Juanma Moreno, quien "perdió la calle", como "así se ve cada día", según ha asegurado el portavoz socialista, que en esa línea ha remarcado que "ya hay muchas más pitadas" hacia el presidente de la Junta "que paseos flotando", y que, "en el momento que un político pierde la calle, está a esto de perder el gobierno".

En este contexto, Francisco Cuenca ha señalado que los socialistas andaluces están trabajando en "plantear que hay que recuperar la excelencia de calidad en los servicios públicos", en un momento en el que se ve "malestar" entre la ciudadanía que tiene que aguantar "colas" en centros de salud o "listas de espera que son las listas de la vergüenza".

El también coordinador del área de Cultura y Nuevos Derechos de Ciudadanía del PSOE-A ha indicado que en su partido entienden que hay "una correlación directa" entre la situación de la sanidad pública y la que califica como "trama del SAS", por la que "ya hay cuatro responsables al máximo nivel de la sanidad pública andaluza que están investigados" por la justicia, "señalados por trocear y presuntamente establecer procedimientos que benefician a las empresas privadas", ha puesto de relieve.

"Esa trama del SAS puede que se convierta, y nosotros así lo vemos, en la trama de Moreno Bonilla", algo que "tiene muy nervioso" al presidente de la Junta, según ha continuado manifestando Francisco Cuenca, quien, tras apelar a "respetar los tiempos judiciales", ha aseverado que "está clarísimo" que "ya hay una correlación entre esa trama que presuntamente puede haber cometido un troceo intencionado" de contratos "para favorecer a clínicas y hospitales privados" y "esa merma de la calidad de la prestación" que los socialistas detectan en un "servicio tan básico" como el de la sanidad, que "es un derecho fundamental para los andaluces".

POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS "DE CALIDAD"

En esa línea, ha subrayado que velar por una "prestación de los servicios públicos de excelencia y calidad en Andalucía" constituye un "eje fundamental de trabajo" para el PSOE-A, y "lo que tiene realmente preocupado y nervioso" al también líder del PP-A.

Francisco Cuenca también ha querido dejar claro que los socialistas andaluces van a "estar, como siempre hemos estado, en la calle, secundando, respaldando y acompañando a los miles de profesionales" sanitarios que "de forma habitual ya están saliendo a la calle", y en ese punto ha citado a colectivos como los de enfermeros, médicos o celadores que "ya no pueden más, están saturados y son los que están saliendo a la calle".

Además, ha indicado que también los profesionales de la educación pública o de la prestación del sistema de dependencia "están diciendo que ya no pueden más", y en este contexto "sindicatos, organizaciones, instituciones, ayuntamientos que tienen una acción directa en el territorio están saliendo a la calle, y el PSOE va a estar con ellos", según ha remarcado Francisco Cuenca.

El portavoz del PSOE-A ha sostenido que cuando los socialistas se sitúan tras una pancarta o enfrente en una movilización, lo hacen "en defensa del interés de la gente, no para confrontar, como hace el PP", o para enfrentarse "al Gobierno (central) simplemente porque sea de otra formación política, en este caso del PSOE", ha apostillado.

"Nosotros estamos defendiendo los intereses de los andaluces y lo vamos a seguir estando, y por supuesto estaremos en el trabajo parlamentario, cerca de los problemas de la gente y saliendo a la calle si es necesario", ha continuado exponiendo Francisco Cuenca a la hora de detallar los ejes de acción del principal partido de la oposición en Andalucía en esta legislatura.

También ha indicado que desde "los ámbitos sanitarios" reciben en el PSOE-A una "enorme preocupación por los recortes", que "se producen por una incapacidad en la gestión" del Gobierno andaluz, que "es insensible", pero que además "no planifica, no gestiona y no gobierna", según ha denunciado Francisco Cuenca.

En esa línea, ha criticado que el Gobierno de Moreno "está más pendiente, él personalmente y todo su entorno, del postureo, de la foto", algo que, según ha agregado, "la gente lo está viendo, lo está detectando, porque llega un momento en que un buen postureo, una buena foto, lo aguanta un tiempo", pero los 'populares' "ya llevan seis años" en la Junta y "la gente empieza a darse cuenta de qué supone el gobierno del PP con mayoría absoluta".

En ese punto, el representante del PSOE-A ha advertido de que la del PP-A es "la mayoría absoluta más inútil y más torpe en la gestión de la historia de Andalucía", y la gente en esta comunidad "ya se está dando cuenta de cómo esa incapacidad y esa inoperancia le está fastidiando la vida a miles de personas".

Francisco Cuenca ha advertido de que los socialistas van a "estar muy encima" de esta cuestión, y "lo que nos está llegando de la mayoría de los centros sanitarios" tiene que ver con "problemas en la gestión, que algunos tendrán una vinculación con esa trama del SAS y otros no", ha sostenido el portavoz socialista antes de aseverar que "si hay alguna cuestión" que su partido tenga que elevarlo "a un marco parlamentario o jurídico", o a su "defensa en la calle, lo vamos a hacer".

CASO DE LOS ERE

Por otro lado, sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, el portavoz del PSOE-A ha sostenido que "el Tribunal Constitucional ha sido claro, nítido", y "no cabe" por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla "buscar amparo en Europa" tras la decisión de la corte de garantías de estimar parcialmente los recursos de amparo presentados por ex altos cargos de la anterior etapa de gobiernos socialistas en la Junta por las condenas que les fueron impuestas en la conocida como 'pieza política' de este caso.

El portavoz del PSOE-A ha abogado así por que "se resuelva ya" este asunto y "que se atienda al (Tribunal) Constitucional y se respete lo que en aquel momento ya se dictó en un principio". "Esperamos que sea así", ha zanjado Francisco Cuenca.