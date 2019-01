PSOE-A: "El tripartito de la extrema derecha es un auténtico guirigay con tutelas desde Madrid"

Actualizado 04/01/2019 14:53:31 CET

CÓRDOBA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Soledad Pérez ha advertido este viernes al PP, Cs y Vox que "el tripartito de la extrema derecha hoy ya es un auténtico guirigay", porque "ya están en dimes y diretes con tutelas desde Madrid, diciendo y desdiciéndose de si van a conseguir el acuerdo hoy, mañana, pasado o al siguiente" para lograr el gobierno de la Junta de Andalucía.

En una rueda de prensa en Córdoba, la socialista ha manifestado que "lo que ha dejado claro el guirigay de ese tripartito de ultraderecha es que lo van a hacer a costa de las mujeres andaluzas y españolas".

Al respecto, Pérez ha avisado que "no va a haber ni un solo minuto de silencio ante lo que ocurre con PP, Cs y Vox contra la violencia de género", de manera que las asociaciones de mujeres, junto a los hombres, "no lo van a permitir", puesto que "está en juego no solo la ley de violencia de género, sino la democracia en este país, dado que la igualdad está en el corazón de la democracia", ha expresado.

En este sentido, ha subrayado que hay "una auténtica convulsión a nivel nacional" porque "por desgracia se ha abierto de nuevo una brecha que se creía cerrada, entre los principios democráticos de igualdad entre hombres y mujeres y trabajar juntos contra la violencia de género", pero "está cuestionado por un auténtico tripartito de extrema derecha, con Vox que es un partido tóxico, que se une a PP y Cs".

Ante ello, ha instado al presidente de Cs, Albert Rivera, "si está dispuesto a cambiar la seguridad de las mujeres andaluzas por los sillones de Marta Bosquet y Juan Marín, dado que la mitad del recorrido lo ha andado con Bosquet", al presidir ya el Parlamento regional.

Así, ha señalado que Rivera será "responsable en primera persona" si se cambia "una sola coma de las leyes de igualdad y contra la violencia de género en Andalucía" o "se toca un solo euro en esta lucha", con "la excusa de cualquier mayoría parlamentaria o de los presupuestos".

Además, la socialista ha indicado que el PP le ha comprado a Vox "el cien por cien de sus ideas y propuestas", después de que el presidente del PP, Pablo Casado, "ya no habla de violencia de género, sino de violencia doméstica". Ante ello, cree que "Cs no puede permanecer impasible y callado", por lo que "no basta con decir que no lo van a consentir".

De este modo, ha aconsejado a la formación naranja que "no una sus votos a este partido de ultraderecha", aunque ha dicho que teme que Cs "también haya comprado el discurso de Vox, porque nos tiene acostumbrados a los cambios de opinión".

EL PSOE SERÁ "FÉRREO"

Entretanto, Pérez ha defendido que "el movimiento feminista siempre es una oportunidad de profundizar en democracia y valores igualitarios, una oportunidad para las mujeres y también para los hombres, porque el feminismo significa más y mejor democracia", a lo que ha añadido que "Andalucía y España ha cambiado y han dicho no al machismo", pero "hace falta ver a los responsables políticos que estén a la altura de las circunstancias y se comportan como quiere la ciudadanía y no los deseos de conseguir un sillón en la Junta o el Parlamento".

En este caso, ha avisado que "se van a encontrar en la calle con la contestación de las mujeres y hombres demócratas y con el PSOE férreo en el Parlamento y que parará todas las iniciativas, propuestas, protestas e insultos que hacen cada día".