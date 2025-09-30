El PSOE ve en la zona de bajas emisiones de Granada "una oportunidad perdida" y los sindicatos piden más personal

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha valorado la entrada en vigor con sanciones, este 1 de octubre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como "una oportunidad perdida" para mejorar la calidad del aire y la movilidad sostenible en la ciudad, en un contexto en el que también han mostrado su oposición a la manera de implementar el proyecto partidos como IU o Verdes Equo, mientras que sindicatos como CCOO y CSIF han pedido más personal para activarlo.

En una nota de prensa, la portavoz socialista ha acusado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, de priorizar "cuestiones electoralistas y recaudatorias" sobre el bienestar de la ciudad. Al respecto, ha señalado que "empieza definitivamente a funcionar la ZBE, una chapuza sin pies ni cabeza que no va a mejorar la vida de los granadinos y granadinas ni la calidad del aire. Simplemente son palos en la rueda a los vecinos y vecinas y un fracaso anunciado que no viene acompañado de mejoras en el transporte público".

Ruz ha insistido en que el proyecto está "abocado al fracaso" porque no se ha complementado con la imprescindible mejora sustancial del transporte público, "un suma y sigue de despropósitos en un proyecto que nace con graves carencias que demuestran la falta de planificación del PP en el Ayuntamiento".

Así, la edil socialista se ha referido al "nulo impulso" por parte del gobierno de Carazo "al nuevo contrato del transporte urbano, caducado desde hace años y guardado en un cajón, que podría traer sustanciales mejoras en la movilidad de la ciudad, como también, el proyecto de líneas coordinadas con los municipios del área metropolitana, que el PSOE dejó sobre la mesa, y que la alcaldesa ha sido incapaz de materializar y poner en marcha".

Por otro lado, Ruz ha acusado a la alcaldesa de "votar contra proyectos clave para Granada como la ampliación del Metro por la Cornisa Sur (Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares) y por Santa Fe, alternativas funcionales que podrían haber absorbido el tráfico de los principales municipios emisores y ayudado a mejorar la calidad del aire, el objetivo principal de una ZBE".

Al respecto, ha mantenido que la ZBE "nació de la noche a la mañana, sin ningún soporte técnico", con un "desconocimiento absoluto" de la interacción continua entre Granada capital y su área metropolitana, lo que "ha generado sucesivos parches y numerosos cambios sobre la marcha que han sumido a la ciudadanía en una incertidumbre absoluta".

"Creo que ya nadie sabe si va a poder entrar, si no puede entrar, cómo puede entrar o qué consecuencias va a tener", ha concluido la edil socialista, quien además ha advertido de una "repercusión absolutamente negativa en el comercio y en las empresas de la ciudad ya que muchos se abstendrán de venir por miedo a la sanción".

Para la coordinadora provincial de IU, Mari Carmen Pérez, Carazo da inicio a un "plan recaudatorio que no solucionará el problema de la contaminación en Granada". Así, en una nota de prensa, ha pedido carriles bici entre municipios, más transporte público en el área metropolitana y ayudas ante la implantación de ZBE.

Ha considerado que Granada se enfrenta a un desafío crucial en materia de movilidad y calidad del aire, siendo la ZBE "una obligación legal para municipios de más de 50.000 habitantes derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética".

Esta asignatura pendiente es considerada por IU la primera gran tarea del nuevo curso político municipal, en un contexto donde la calidad del aire ha alcanzado "niveles preocupantes en los últimos años, vinculada a problemas respiratorios y la congestión del tráfico".

Dicha congestión y la escasez de opciones de transporte público eficientes han deteriorado según Pérez la calidad de vida de los habitantes, afectando su salud física y mental. IU insta así a una estrategia coordinada entre el Ayuntamiento y la Junta para "garantizar la cobertura de las ZBE y una movilidad sostenible para todos".

En una línea similar, Verdes Equo ha indicado a los medios este martes que Granada continúa entre las ciudades españolas más castigadas por la contaminación atmosférica, con episodios graves que afectan directamente a la salud de la ciudadanía.

A las puertas del 1 de octubre, Verdes Equo ha advertido que el diseño actual de la medida "está mal planteado: se ha hecho de espaldas al área metropolitana y sin una visión de conjunto, lo que limitará drásticamente su eficacia".

"Tal y como está concebida, la ZBE no reducirá significativamente la contaminación, pero sí generará perjuicios a la ciudadanía y desconfianza hacia una herramienta que debería ser clave para mejorar la salud pública", ha explicado la formación.

Verdes Equo insiste en que una ZBE efectiva debe "integrarse con la movilidad metropolitana y estar acompañada de medidas de control real y alternativas de transporte público accesibles".

"FALTA DE PERSONAL"

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada ha denunciado públicamente este martes el "colapso" del servicio de Movilidad y la "falta de personal" en todas las áreas del Ayuntamiento ante la implantación de la ZBE.

También el sector de Administración Local de CSIF Granada ha solicitado este martes a las concejalías de Movilidad y de Recursos Humanos un refuerzo "urgente" de personal.

En concreto, según ha detallado CSIF en una nota, en el área de Movilidad "ya que la sobrecarga de trabajo actual es insostenible y está afectando a la salud de la plantilla". De igual modo, el sindicato ha solicitado la convocatoria urgente del comité de seguridad y salud para "estudiar la situación por la que están pasando los trabajadores de atención al público destinados en las oficinas municipales de registro y proponer medidas".