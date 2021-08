El PSOE vuelve a ofrecerse para negociar los Presupuestos andaluces de 2022 si se consuma la "enésima ruptura de Vox"

GRANADA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gerardo Sánchez, ha vuelto a tender la mano al Gobierno andaluz, de PP y Cs, para una negociación de los Presupuestos de Andalucía para 2022, si la "enésima ruptura de Vox" acaba en la retirada de su apoyo, o si el partido de Santiago Abascal "no quiere porque están pensando en las elecciones".

En rueda de prensa en la sede provincial del PSOE en Granada, Gerardo Sánchez ha puesto como únicas "líneas rojas" las que marquen "los andaluces" y, en concreto, los movimientos ciudadanos con que se están reuniendo los dirigentes sociales.

"Aquí está la mano tendida del PSOE por los intereses de los andaluces", ha afirmado el dirigente socialista, que se ha preguntado si realmente "quiere el Gobierno andaluz unos presupuestos o quiere la excusa para un adelanto electoral".

En este sentido, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "no piense en los intereses del PP" sino en los de Andalucía, y que conforme una mesa de negociación en que se puedan sentar "todos los grupos políticos", pues "no tiene excusas" para "no presentar estos Presupuestos".

El PSOE trabaja en esta dirección "no por sus intereses, sino por los de los andaluces" que han de tener un "horizonte de esperanza" en la superación de la pandemia de covid-19, ante la que se ha congratulado que el Gobierno central "ha sido capaz de desplegar un enorme escudo social", lo cual ha considerado una coyuntura "histórica".

"Frente a la actitud del PP de impedir una renovación de los órganos constitucionales" en el ámbito nacional, el PSOE-A apuesta por "ser constructivos" desde una oposición "rigurosa y crítica" que ayude a "propiciar esa recuperación" frente a "intereses electoralistas".

Ha pedido a Moreno que "despierte de esta larga siesta que le ha durado todo el verano" y que "aclare" las declaraciones de su vicepresidente, Juan Marín, sobre una posible prórroga de las cuentas andaluzas para 2022, lo cual representaría, ha agregado Sánchez, "la falta de ideas" y "de modelo y de compromiso que este Gobierno de derechas está teniendo con Andalucía".

"Si queremos recuperar nuestro sistema sanitario, mantener una adecuada presencia de profesores en los centros educativos, que las infraestructuras programadas se puedan realizar, poner en marcha unas medidas aceptables para luchar contra el cambio climático" es necesario renunciar al tacticismo y que "nos comprometamos entre todos a aprobar unos Presupuestos", ha indicado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista.

Según ha explicado el portavoz adjunto, los andaluces deben saber que la prórroga de los Presupuesto supone en la práctica un recorte drástico de recursos económicos públicos además de la imposibilidad de adaptar las cuentas a las circunstancias y las necesidades de la gente.

Un presupuesto prorrogado supone como base "renunciar a nuevas inversiones" y a la paralización de proyectos que se encuentran en ejecución. "Andalucía podría perder gasta 4.000 millones de euros en inversiones", "que no se ejecute por ejemplo el metro de Granada, la ampliación del metro de Sevilla, el tranvía de Alcalá de Guadaíra, el tercer hospital de Málaga, el nuevo hospital de Cádiz o las ciudades de la Justicia de Cádiz, Sevilla o Jaén".

Por tanto, el impacto real sobre el presupuesto de 2021 que sufrirán los andaluces por una prórroga puede superar los 15.000 millones de euros. "Si queremos que se realicen los nuevos centros educativos o recuperar la atención presencial en los centros de salud y acabar con las listas de espera, necesitamos unos nuevos presupuestos", ha señalado Sánchez.