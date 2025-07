Publicadas las bases para la selección del nuevo gerente de la OCG en sustitución de Roberto Ugarte

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consorcio Granada para la Música ha abierto el proceso para la selección del nuevo gerente de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) con la publicación de sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a fin de sustituir a Roberto Ugarte, que ha iniciado una nueva etapa profesional en el País Vasco con la dirección general de la Euskadiko Orkestra.

El viernes 13 de junio el Ayuntamiento de la capital granadina activaba el proceso con la aprobación en Junta de Gobierno Local de la autorización al consorcio Granada para la Música, que da cobertura a la gestión de la OCG con la inclusión en el mismo también de la Diputación y la Junta de Andalucía, para proceder a la contratación de la persona para cubrir el puesto directivo de la gerencia.

Tras una reunión del consejo rector del consorcio la semana después, las bases han quedado definidas de tal modo que las personas interesadas podrán presentar las correspondientes solicitudes dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al de su publicación en el BOP, esto es, desde este jueves.

Así lo estipula el texto recogido en las bases, consultado por Europa Press, que detalla además que las retribuciones anuales brutas del puesto, 60.000 euros, se actualizarán anualmente de acuerdo con la legislación aplicable.

La persona seleccionada prestará sus servicios como director gerente de Granada para la Música asumiendo "la gestión y administración del consorcio conforme a las atribuciones que le corresponden según lo establecido en los estatutos" del mismo, según consta en las bases, publicadas también en la web de la OCG.

Todo ello "siempre bajo las directrices establecidas por los órganos de gobierno del consorcio (consejo rector, comisión ejecutiva y presidencia), según el ámbito competencial de cada uno de ellos".

En cuanto a los requisitos que han de cumplir los candidatos están el "ser de nacionalidad española, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjeros con residencia legal en España".

Podrán no obstante presentar la candidatura los extranjeros no incluidos en este requisito que, en caso de ser seleccionados, deben obtener de forma obligatoria la residencia legal en España. También los candidatos deben no haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Hay que "estar en posesión de titulación universitaria de grado o equivalente" y, en el caso de que el título se haya obtenido en el extranjero, deberá estar reconocido en el marco de la Unión Europea, todo ello con "experiencia acreditada de al menos tres años en puesto similar en el sector público o privado (tales como orquestas, compañías de ópera o teatro, auditorios, festivales)", con nivel alto de inglés tanto oral como escrito.