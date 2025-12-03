Publican la modificación que permite al Ayuntamiento Alcalá la Real (Jaén) suspender licencias de plantas de biometano

Pleno en el que se aprobó la modificación - AYUNTAMMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Jaén (BOP) publica este miércoles la aprobación inicial de la modificación puntual número 1 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alcalá la Real (Jaén), que regula la instalación de energías renovables en el término municipal y, en concreto, la implantación de instalaciones de biometano.

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad en el pleno del 25 de noviembre la modificación del PGOU, para "defender" a Alcalá la Real y sus aldeas de la instalación de este tipo de industrias que no podrán ubicarse a menos de 3.000 --para tratamientos con residuo vegetal-- ni a menos de 5.000 metros --para tratamientos con residuo animal-- de cualquier núcleo de población existente, impidiendo así, según se ha informado desde el Consistorio, que la planta proyectada se instale en el municipio.

Dicha modificación se somete a partir de ahora a un periodo de información pública por un plazo de 20 días, en el que las personas interesadas o afectadas podrán formular alegaciones. Para su aprobación definitiva se contará con los informes sectoriales de otras administraciones, estimándose en menos de un año el periodo para que la modificación entre definitivamente en vigor.

Con la aprobación inicial, el Ayuntamiento queda habilitado para acordar, de forma justificada y proporcionada, la suspensión temporal --máximo tres años-- de aprobaciones, autorizaciones y licencias en áreas concretas o para usos determinados, siempre que se motive la necesidad y proporcionalidad de la medida, si bien, se espera que antes de este tiempo se conseguirá la aprobación definitiva de la modificación.