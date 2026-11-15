Puesto a disposición judicial un hombre por robar en el interior de dos vehículos estacionados en Pulianas (Granada)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PULIANAS (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 36 años con "numerosos antecedentes policiales" por hechos similares, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, cometidos en la localidad de Pulianas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 1 al 2 de octubre. Los propietarios de dos turismos estacionados en distintas calles del municipio descubrieron a la mañana siguiente que les habían fracturado una de las ventanillas delanteras y que faltaban diversos objetos del interior, según ha detallado la Benemérita en una nota.

Entre lo sustraído había un teléfono móvil de alta gama, un arrancador de batería, unas gafas de sol y otras graduadas, todo ello valorado en unos 2.000 euros. Los perjudicados al percatarse de lo sucedido denunciaron los hechos en el Puesto de la Guardia Civil de Maracena.

La investigación fue llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Maracena y el Equipo ROCA de la Compañía de Armilla. El análisis de las imágenes de varias cámaras de videovigilancia de la zona permitió a los agentes obtener una imagen clara del presunto autor, al que reconocieron de inmediato por haber intervenido con él anteriormente en hechos similares. Al presunto autor le constan más de quince hechos delictivos contra el patrimonio.

Una vez identificado, los guardias civiles lo localizaron y el pasado 10 de noviembre fue investigado como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia. La investigación continúa abierta para tratar de localizar y recuperar los objetos sustraídos y determinar la posible participación de otras personas en los hechos.