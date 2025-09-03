Pulianas (Granada) desmiente "rotundamente las falsedades del PP" sobre contrataciones con una empresa del caso Koldo

PULIANAS (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pulianas, con gobierno local del PSOE, ha desmentido "rotundamente las falsedades del PP, que por mucho que las repitan no se van a convertir en verdad", después de que la concejal de este partido Valentina González reclamó este pasado martes explicaciones al alcalde, José Antonio Carranza, sobre las adjudicaciones "encadenadas" que apuntó se habían dado a la empresa Áridos Anfersa, investigada en el caso Koldo.

En este contexto, el consistorio pulianero ha rechazado de manera tajante las declaraciones realizadas por esta concejal del PP, "que solo pretenden intoxicar la vida política local con bulos y sospechas sin ningún fundamento".

En una nota de prensa, el alcalde del municipio, José Antonio Carranza, ha aseverado que "los expedientes de contratación del consistorio se han tramitado siempre conforme a la Ley, con todos los informes técnicos y de Intervención favorables y sin reparo alguno".

"En Pulianas no hay nada que ocultar. El PP lo sabe y, aún así, repite cada semana las mismas mentiras con el objetivo de sembrar dudas sobre la gestión municipal aunque salpiquen a técnicos municipales y confundan a la ciudadanía. Una forma ruin de hacer política del fango, también con quienes ostentamos otras responsabilidades, que no vamos a permitir", ha afirmado Carranza, para quien el "PP de Pulianas no es oposición sino un esperpento político al que no quieren ni los suyos".

En este contexto, el alcalde ha aclarado que "los datos desmienten al PP y, ha citado algunos, como que los contratos con la empresa Áridos Anfersa en los últimos cinco años no superan el tres por ciento del total de la inversión en obra pública del municipio y que en Pulianas han trabajado más de 30 empresas diferentes en este periodo".

"No son 345.000 euros, como afirma el PP, sino 110.000 euros en cinco años en contratos menores", ha indicado Carranza, quien también ha aclarado que ningún político participa en las mesas de contratación, compuestas exclusivamente por técnicos municipales desde hace más de una década, así como que la empresa mencionada por el PP "no ha resultado adjudicataria de las dos obras más importantes de la historia reciente del municipio, que son la construcción del nuevo edificio del Ayuntamiento y el Pabellón de Deportes, con una inversión conjunta de 3,8 millones de euros".

EXIGENCIA DE EXPLICACIONES

El Ayuntamiento de Pulianas ha apuntado que esta misma empresa "ha sido contratada también por administraciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento de Motril, la Junta de Andalucía, así como los ayuntamientos de Las Gabias, Churriana de la Vega, Alhendín, Algarinejo o Baza".

"Resulta cínico que el PP pretenda dar lecciones en Pulianas cuando ellos mismos han adjudicado contratos a esta empresa en administraciones donde gobiernan", ha señalado Carranza, quien ha anunciado que exigirá responsabilidades políticas a los populares por "su doble vara de medir y nulo rigor".

"Los pulianeros pueden estar tranquilos porque la gestión municipal es limpia y transparente y está avalada por informes técnicos. Todo lo demás son mentiras interesadas del PP que no están a la altura de nuestro municipio", ha concluido.