El punto de información para los familiares se traslada de Adamuz a Córdoba capital

Se ha fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Policía Local de Adamuz (Córdoba), Antonio Ruiz, ha explicado que, por lo que respecta a los familiares de personas fallecidas en el siniestro ferroviario que ha tenido lugar en el municipio, "el epicentro" ya se sitúa en Córdoba, que es a donde se han traladado para reconocer los cuerpos de sus familiares.

Así lo ha explicado Ruiz, en declaraciones a Europa Press, mientras que, por su parte y a través su perfil oficial en la red social 'X', el 112 Andalucía ha dado cuenta de que se ha "fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, habilitado como Punto de Información a familiares, con participación de la EMA, Cruz Roja, psicólogos del Giped y servicios sanitarios".

En cuando a la génesis de los acontecimientos desarrollados en Adamuz a raíz del accidente ferroviario, el jefe de la Policía Local ha explicado que este domingo, "sobre las ocho de la tarde, nos llamó el alcalde para comunicarnos que había habido un accidente grave de tren y rápidamente nos activamos en la propia Policía Local de Adamuz y, simultáneamente, previendo la gravedad de los hechos, comenzamos a llamar a distintas policías locales de la comarca, incluso ha estado la Policía Local de Montilla, de Córdoba capital y de otros muchos lugares".

Por ello, ha querido agradecer "a todos ellos, y a la Guardia Civil, que ha estado desde el primer momento", junto a los "servicios sanitarios, Protección Civil, bomberos y, en fin, a todos", su intervención ante un accidente que, en un primer momento supuso el que sacaran a los heridos "de los distintos vagones y a trasladarlos a las ambulancias, porque no podían llegar al tren y se habían quedado un kilómetro aproximadamente".

Junto a ello y según ha relatado Antonio Ruiz, "el Ayuntamiento habilitó la Caseta Municipal, para los distintos viajeros que había en el tren, y el Hogar del Pensionista para los familiares que no han conseguido todavía localizar a los suyos" y que ya "van hacia Córdoba, mientras nosotros ya, bueno, nos quedaremos aquí para lo que nos podamos servir, pero ya es en Córdoba donde estará el epicentro", por lo que respecta a los familiares de las personas fallecidas.