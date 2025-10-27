Pymes, centros de innovación y 'startups' asisten a la IV edición de su GeneraSur Summit de Cesur en Sevilla

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha celebrado la IV edición de su GeneraSur Summit en el Campus de Sevilla de ESIC EIG Education bajo el lema 'No innoves, sé una empresa innovadora'. El encuentro ha reunido a corporaciones, pymes, startups y centros de innovación para debatir sobre la cultura de la innovación empresarial.

En un comunicado, Cesur ha informado de que en el acto el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, ha subrayado que el objetivo de este círcuulo empresarial desde sus inicios es "transformar el tejido productivo del sur de España desde la empresa, la educación y la innovación" a través de GeneraSur, el centro de innovación y desarrollo de Cesur.

Por su parte, el director del campus de EIG Education en Sevilla, Jesús Reina, ha resaltado que siempre han creído "en el poder transformador de las empresas", mientras que el director de operaciones de GeneraSur, Álvaro Jiménez, también presente en el acto que tuvo lugar el pasado jueves, ha destacado la labor de GeneraSur y se ha centrado en las dos actividades principales que impulsa.

Así, se ha referido a los desafíos de innovación abierta, que "permiten conectar necesidades de innovación de empresas socias para que los desarrolladores de innovación propongan soluciones", y los 'bootcamps', sesiones de consultoría estratégica para que las empresas integren la innovación en su cultura. "No es suficiente con innovar, hay que ser innovadores", ha asegurado.

El momento central del Summit lo ha protagonizado la conferencia del presidente de Sarah Marlex y autor del libro 'Esquivar la mediocridad', Xavier Marcet, que ha ofrecido una perspectiva crucial sobre el management humanista en la era de la inteligencia artificial. Según Marcet, "innovar seguirá siendo una actividad radicalmente humana" y "la verdadera innovación nace de entender al cliente, no solo de aplicar tecnología".

Además, Marcet ha recalcado que la IA "nos ofrece datos, gráficos y simulaciones, pero no crea sabiduría ni propósito", y ha hecho un llamamiento a construir "modelos de innovación europeos, singulares, no miméticos". "En parte, la innovación consistirá en desafiar a las nuevas ortodoxias de la IA, en llevarle la contraria", ha dicho.

De esta forma, en un contexto dominado por la IA, el presidente de Sarah Marlex ha invitado a las empresas a "pensar más allá de la tecnología, a diferenciarse por su humanidad, y a servir a los clientes medio paso por delante". Su propuesta pasa por un "management del siguiente nivel" que sea "humanista, exigente y orientado al valor real". "La gran dificultad está en confundir el humanismo con el buenismo: el buenismo nos lleva al fracaso; mientras que el humanismo implica que seamos muy competitivos, pero con límites", ha argumentado.

Además, la jornada ha demostrado la aplicación práctica de la innovación abierta con la presentación de casos de éxito. Un ejemplo "destacado" ha sido la colaboración Corporate- Startup entre 'Aborgase' y 'Recytrack' para la digitalización de la recepción de residuos.

El director gerente de Aborgase, Agustín Martínez, ha explicado que la burocracia en la gestión de residuos era ingente y que la colaboración entre ambas organizaciones, surgida "gracias" a los desafíos de innovación que impulsa GeneraSur, les ha permitido adoptar una nueva tecnología para afrontar este reto.

En concreto, tal y como ha explicado el CEO de Recytrack, Manuel Hernández, la plataforma está "transformando la forma en la que se gestionan los traslados de residuos, creando un ecosistema digital que automatiza tareas, elimina el papel y simplifica el cumplimiento normativo para todos los agentes del sector".

Para 'Aborgase', ha sido "un éxito", ya que GeneraSur ha permitido conectar con 'startups' innovadoras, con un conocimiento muy específico de los distintos mercados. Además de la clara mejora operativa, ha supuesto "una fórmula exitosa de acercamiento y adopción de nueva tecnología de la mano de emprendedores, una aplicación práctica de la innovación abierta", ha asegurado Agustín Martínez.

ASISTENTE VIRTUAL 'MagGIA'

Otro caso de "éxito" presentado ha sido un proyecto de IA aplicada a sectores industriales. El gerente de Transformación Digital de Bidafarma, Francisco Vega, y el director de división de territorios de Sopra Steria, Diego Guerrero Palacín, han detallado el proceso que han llevado a cabo ambas organizaciones para desarrollar un asistente virtual, MagIA, movido por IA Generativa y orientado a "facilitar" el acceso a normativas, procedimientos y documentación técnica de las áreas de la dirección farmacéutica.

En este sentido, Vega ha señalado que "ya utilizábamos inteligencia artificial, pero íbamos buscando un entorno que permitiera trabajar con IA también a los trabajadores de Bidafarma", y ha asegurado que la implementación de esta tecnología ha optimizado el acceso a la información en la empresa, reduciendo los tiempos de búsqueda y mejorando la precisión en la recuperación de documentos.

Por su parte, Guerrero ha explicado que el principio de este proyecto empieza por entender el problema y trabajar a partir de ahí, adaptándose en el camino para que la solución tecnológica resuelva las necesidades del cliente, y ha asegurado que este proyecto es un caso de éxito "gracias" a la implicación del equipo de Bidafarma, liderado por Francisco Vega.

El último caso de éxito presentado ha consistido en la experiencia de dos empresas en los 'Bootcamps' de innovación impulsado por GeneraSur, con la directora de Calidad Global de Migasa, Marta Gallego, y el presidente de Grupo Aldomer, José María Domínguez Ibáñez.

Gallego ha recalcado que "la innovación abierta es una forma de transformar las empresas con los recursos que tiene, con una metodología que se puede implantar en las empresas", mientras que Domínguez Ibáñez ha indicado que "estos talleres nos ayudan a crear esa cultura de innovación en los equipos que forman parte de las empresas". Ambos han coincidido en apuntar que se trata de sistematizar, "abrir la mente" y ver que "las cosas se pueden hacer de otra forma".

Con este encuentro, Cesur, a través de su centro GeneraSur, ha reafirmado su compromiso de fomentar la innovación "abierta", conectar empresas, 'startups' y talento, e impulsar el sur de España como "referente" de progreso.

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España. Agrupa a más de 245 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables" que buscan la excelencia en su desarrollo y del territorio en el que se asientan, lo que la convierten en la mayor asociación empresarial por número de socios del país.

Cesur aglutina 60.000 millones de euros por volumen de facturación agregado de sus empresas asociadas, el 30 % del PIB de Andalucía y el 27 % del PIB del sur de España --Andalucía y Extremadura--.