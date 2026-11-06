Queman la bandera de España ubicada en una céntrica rotonda de Granada y hacen una pintada 'antifascistas' en su base

Tres individuos queman la bandera ubicada en la rotonda entre el bulevar de la avenida Constitución y Gran Vía de Colón en el centro de Granada y hacen una pintada 'antifascista' en la base. La Policía Nacional investiga los hechos. - FB MARIFRÁN CARAZO

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gran bandera de España ubicada en la rotonda que separan el bulevar de la avenida de la Constitución y la Gran Vía de Colón, en pleno centro de la ciudad de Granada, ha sido quemada en la madrugada de este viernes. En el pedestal de la misma han realizado una pintada 'antifascista' con el lema 'Fascistas fuera'.

Así lo ha confirmado la Policía Local que señala que los hechos han tenido lugar en la madrugada de este viernes a las 3,40 horas cuando tres individuos habrían realizado estos actos vandálicos.

A pesar de que los agentes acudieron con rapidez al lugar, los autores de los hechos no pudieron ser interceptados. "Hay cámaras en este entorno" donde hay edificios de distintas administraciones públicas, señalan desde el cuerpo municipal de seguridad, que ha señalado que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

ANÁLISIS CALIGRÁFICO Y MENSAJE DE LA ALCALDESA

La Policía Local ha explicado a Europa Press que un perito está realizando un análisis caligráfico de la pintada realizada en la base de la bandera para poder identificar a los posibles responsables de la misma.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha expresado su "repulsa y condena" ante los actos vandálicos a través de un mensaje en su perfil en redes sociales.

"Deseo y espero que la Policía científica identifique a los autores. Debemos entre todos favorecer la convivencia en nuestra ciudad y respetar los símbolos que nos unen", señala en su mensaje.