Quesada (Jaén) acoge este sábado la entrega de los Premios Zabaleta del Año 2025

JAÉN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Cultura de Quesada (Jaén) acoge este sábado el acto de entrega de los Premios Zabaleta del Año 2025. Entre los galardonados de esta edición se encuentra se encuentra el escritor ubetense David Uclés, junto a Sierra Cazorla Trails, Aprompsi, y Jorge Rodríguez como fundador de la empresa No+Vello. Los galardonados recibirán una reproducción del busto del pintor Rafael Zabaleta y un pergamino conmemorativo.

En su 17ª edición, estos galardones reconocen a quienes, con su labor, contribuyen al bienestar común y actúan como embajadores de excepción del municipio quesadeño. En esta edición, según se recoge en el Reglamento de Honores y Distinciones del municipio, la Junta de Gobierno Local destaca unánimemente la labor de cuatro referentes en las categorías de deporte, inclusión social, economía y cultura.

Para la alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos (PP), estos premios son "el reflejo de una Quesada viva, que sabe mirar al futuro sin olvidar sus raíces". "Este evento no sólo celebra los logros individuales y colectivos de los premiados, sino que reafirma el compromiso de Quesada con los valores de esfuerzo, sensibilidad y excelencia que encarnan los elegidos de este año", ha dicho Marcos.

En esta edición el Premio Zabaleta de la Cultura ha distinguido al escritor David Uclés. Con una trayectoria ascendente que lo sitúa como uno de los autores más relevantes del panorama actual, Uclés ha logrado transformar las raíces de su pueblo en 'Jándula', un universo literario que ha emocionado a miles de lectores con su obra 'La península de las casas vacías'.

El jurado ha subrayado que este libro ha permitido que la memoria y el nombre de Quesada viajen por las principales librerías del país, dotando a la identidad local de una dimensión narrativa universal.

En el ámbito deportivo, el Premio Zabaleta del Deporte ha recaído en la prueba Sierra Cazorla Trails, reconocida por convertir el deporte en una herramienta de comunidad y pasión. La prueba se ha consolidado como un proyecto de identidad que une pueblos y emociones, destacando por su excelencia organizativa y su respeto profundo a la naturaleza del entorno.

Por su parte, el Premio Zabaleta a la Inclusión Social ha sido otorgado a Apromsi. La entidad es distinguida por su labor incansable en la construcción de una sociedad más justa. "Con especial mención a su centro asistencial en Quesada, Apromsi es hoy un referente provincial en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias", recoge el acta.

Por último, en la categoría de Economía y Empresa, el galardón ha sido para No+Vello, reconociendo la visión innovadora y la constancia de un proyecto nacido del talento quesadeño. La firma ha logrado escalar hasta convertirse en "un referente internacional del sector, generando empleo y oportunidades de crecimiento tanto dentro como fuera de España, y llevando el ADN emprendedor de Quesada a los mercados globales".