Quesada (Jaén) celebra este fin de semana la Romería de la Virgen de Tíscar

QUESADA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Quesada vive desde este viernes la Romería de Nuestra Señora de Tíscar con una programación que comienza esta tarde, con la presentación de los niños recién nacidos a la imagen, y que se desarrollará hasta el domingo con el momento más esperado de la procesión.

El santuario, enclavado en el paraje serrano que da nombre a la virgen, se convierte estas jornadas en el centro de la vida de los quesadeños, pero también de muchas personas llegadas de la comarca cazorleña y de otras provincias limítrofes, especialmente, desde el norte de Granada, así como desde el Levante.

En él se encuentra ya la imagen esperando a sus fieles, después de su traslado esta misma semana desde Quesada. En el caso urbano permanecía desde el pasado mes de mayo, cuando en la conocida como Traída de la Virgen es llevada a la población desde el santuario.

La presentación de los bebés abre el programa de la romería, tras la misa prevista a las 20,00 horas. Se trata de una cita entrañable, en la que los pequeños nacidos durante los últimos doce meses se presentan a la Virgen y se pasan por debajo de su manto.

La programación en honor de la también patrona de lo que fuera el Adelantamiento de Cazorla continuará este sábado, a partir de las 20,00 horas, cuando se celebrará la misa y una ofrenda floral.

Después llegará el rezo del rosario nocturno con la Virgen en procesión, un momento "íntimo" en el que sobresale también la belleza del entorno serrano apenas iluminado por las velas de los fieles. Una vez finalizada, también habrá tiempo para el esparcimiento de los asistentes.

El domingo, día grande de la romería, habrá misas ofrecidas por las filiales de Villajoyosa y Pozo Alcón y, a partir de las 12,00 horas, la solemne fiesta religiosa en honor de Nuestra Señora de Tíscar Coronada. Al terminar, una hora más tarde aproximadamente, la imagen saldrá en procesión y realizará su recorrido habitual por la sierra.

En ella, al igual que en los demás actos programados, se reúnen numerosas personas para mostrar su fervor a la Virgen de Tíscar en una cita que en los últimos años ha convocado en torno a 15.000 asistentes. Y ello tras la feria y fiestas que en agosto celebra Quesada también en honor de su patrona.