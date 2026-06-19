La quinta semana de huelga médica cierra con el apoyo más alto: casi un 22% y con la vista puesta en el paro indefinido

Archivo - Imagen de archivo de una de las manifestaciones de médicos en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica en Andalucía en 2026 cierra este viernes con el apoyo más alto de las cinco jornadas de paro: cerca de un 22% de seguimiento medio --21,75% frente a una media de entre el 17 y el 18% en los días anteriores--, con los siguientes datos por provincias: Almería, un 34,59%; Cádiz, 20,34%; Córdoba, 16,72%; Granada, 17,71%; Huelva, 29,27%; Jaén, 13,35%; Málaga, 21,68% y Sevilla, un 23,80%.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a preguntas de Europa Press. Alrededor de 30.000 facultativos, a lo que se suman residentes (MIR) y facultativos no médicos, han estado llamados a secundar la última semana de huelga convocada hasta la fecha por los sindicatos médicos para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad que recoja sus reivindicaciones y peculiaridades.

Ya las miras están puestas en un paro indefinido anunciado por el comité de huelga a partir de septiembre. El impacto económico de las anteriores convocatorias es superior a los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada.