Quirónsalud aconseja explicar a los niños las salidas autorizadas como “las reglas de un juego”

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los expertos de Quirónsalud aconsejan explicar a los niños cómo van a ser las salidas autorizadas para los niños de 13 años y edad inferiores como si fueran "las reglas de un juego", pues las restricciones "pueden causar estrés a los más aprensivos y frustración a los más aventureros".

Como relata en una nota de prensa Paloma Carrasco, psicóloga de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, "muchos en casa están más irritables y nerviosos", puesto que estar encerrados tantos días "es difícil". A su juicio, estas salidas tienen un beneficio psicológico y físico "evidente", como tomar el aire, recibir los rayos de sol, poder saltar, correr y pasear "despeja".

No obstante, hay que tener cierto cuidado, pues las reacciones dependen mucho de cada niño y de la edad. "Los más miedosos y aprensivos, pueden sufrir estrés con la salida y, por el contrario, los más aventureros y traviesos, pueden sufrir frustración al ver sus grandes expectativas no cumplidas", apunta.

Por este motivo, "se hace indispensable" que los padres expliquen a sus hijos lo que está ocurriendo ahí fuera, dado que algunos "por sobreprotección no han informado correctamente sobre lo vivido estos días". También hay que ayudarles a entender las normas para la salida.

En este último punto, la especialista aconseja, en especial para las familias con niños menores de seis o siete años, "hacerlo a modo de reglas de juego, de manera que antes de salir por la puerta se repasen en alto dichas normas: distancia de seguridad, cómo debemos actuar en el caso de cruzamos con amigos o familia, el proceso de higiene a la vuelta y otros aspectos.

Respecto a llevar juguetes, la opinión de la experta es usar solo patinetes, patines o bicis, pero no objetos sueltos que puedan caerse o rodar, al menos hasta que no se abran parques, ya que puede resultar peligroso. Asimismo, apunta que mientras se pueda evitar, no se debe llevar a los niños a espacios cerrados ni a tiendas, pues lo que necesitan es estar en el exterior.

Respecto a las mascarillas, la especialista aconseja que, aunque en principio no hacen falta en la calle, "posiblemente las tendrán que usar más adelante", por lo tanto, los llevaría con ellas al menos un rato y, sobre todo, jugaría en casa a simular la situación. "Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que les produzca cierta ansiedad o miedo al ver a personas con ellas puestas o tenérselas que poner de pronto al entrar en algún sitio", agrega.

Por último, Carrasco hace hincapié en que es muy importante hablar con los niños que son algo mayores y por tanto pueden salir solos a dar un paseo o hacer la compra. Por un lado, darles esa responsabilidad y que vayan viendo de cerca la realidad que los adultos ven en los supermercados, por ejemplo. "Es positivo, pero no nos engañemos, es propio del adolescente tener conductas de riesgo, y hay que evitar que crean que pueden quedar con amigos, cosa que están deseando como es natural", apunta.

Por tanto, la experta concluye que lo importante es compaginar desde un lado positivo y con sentido del humor todo lo que está pasando y todas las condiciones nuevas con las que se va a producir la salida.