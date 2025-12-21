Radioaficionados se suman a la conmemoración del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén este domingo

Radioaficionados de Jaén se suman al 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El patio de Palacio del Condestable ha acogido una actividad especial del colectivo de radioaficionados con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario de la capitalidad. La iniciativa está organizada por la Unión de Radioaficionados de Jaén (URJ), integrada en la Unión de Radioaficionados de España (URE), con la colaboración del Patronato de Cultura, Turismo, con el objetivo de "dar a conocer a nivel nacional e internacional este aniversario mediante la radioafición, una disciplina que combina la comunicación, la divulgación cultural y la experimentación técnica".

Tal y como ha detallado el Consistorio local en una nota, durante los meses de noviembre y diciembre, los radioaficionados han desarrollado diversas actividades en distintos puntos de la ciudad como los Baños Árabes, Monumento a las Batallas, la Plaza de Santa María, el Castillo de Santa Catalina, y este domingo en el patio del Palacio del Condestable.

En concreto en esta última, se han utilizado equipos de radio para establecer contactos con otros operadores de todo el mundo y difundir "la importancia histórica de Jaén como capital". La acción que se celebra este domingo y con la que finaliza este programa especial permite acercar al público "una afición con una larga tradición y un importante valor social".

De esta forma, los radioaficionados jiennenses han querido sumarse a la programación del 1.200 aniversario de la capitalidad, contribuyendo a proyectar la imagen de Jaén como una ciudad "con una historia milenaria y una vocación abierta al mundo".