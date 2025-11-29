Rafael Álvarez 'El Brujo' sorprende al público de Jaén con 'El viaje del monstruo fiero' en el Festival de Otoño

Rafael Álvarez 'El Brujo', sobre las tablas del Teatro Infanta Leonor. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la 26ª edición del Festival de Otoño, el actor y dramaturgo español Rafael Álvarez ha sorprendido con una puesta en escena "brillante" sobre las tablas del Teatro Infanta Leonor, en el que ha entrelazado dos pasajes del Quijote con las vidas y obras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, el espectáculo "ha conquistado a todos los asistentes por su fuerza interpretativa y su profundidad literaria", y con un cambio de registro según los personajes que interpretaba, ha conseguido interactuar con un "público entregado" a este "magnífico actor y a esta obra llena de humor, sabiduría, reflexión y un dominio absoluto de la palabra". En definitiva, una propuesta que ha conseguido "conectar la tradición con la mirada contemporánea, ofreciendo una experiencia teatral única y que ha llenado de aplausos el teatro Infanta Leonor".

Por otro lado, tal y como ha indicado la Administración local, el festival ha estrenado 'Fuenteovejuna Flamenca', enmarcada dentro del Ciclo Arte en Jaén. Esta "audaz y esperada adaptación de la inmortal obra de Lope de Vega, convertida en un espectáculo flamenco de primer nivel, ha fascinado al público del Darymelia".

En contexto, la propuesta está protagonizada por la "excepcional bailaora y creadora" jiennense Rocío Martínez, quien ha demostrado su "madurez artística" al frente de este "ambicioso proyecto". El escenario del Darymelia se ha transformado así en un "auténtico y vibrante" tablao flamenco que disfrutó de la participación de un elenco formado por "talentos consagrados y emergentes" de la provincia y una "puesta en escena de máxima calidad". En concreto, al baile, Rocío Martínez, acompañada por Javier Valero y Antonio García 'El Tutu'. El cuerpo de baile se ha completado con la "energía y el futuro" del Joven Ballet Flamenco de Jaén. Al cante, Antonio Mena y Curro Pérez, cuyas voces han impregnado de "dramatismo y pasión" cada pasaje. A la guitarra, Juan Moreno, maestro de las cuerdas, responsable de la dirección musical. Y por último, a las palmas, Lorena Heredia, quien ha marcado el "ritmo incesante" del drama.