El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy (c), junto acandidatos del PP al Senado por Córdoba Salvador Fuentes (2d) y María Dolores Blanco (1d); y la candidata al congreso del PP de Córdoba Lorena Guerra (2i) en un paseo electoral en Córdoba. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España y del PP Mariano Rajoy ha subrayado este martes a cinco días de las Elecciones Generales del 29N que "nunca un cambio fue tan necesario como ahora", advirtiendo de que "España no se merece este gobierno y la obligación es poner fin a la pesadilla", y para ello ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "la única alternativa a la sarta de disparates vividos", tras el período "más sombrío" de la historia de la democracia española.

Así lo ha transmitido en un acto de campaña ante un salón abarrotado en Córdoba junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina; el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y la candidata al Congreso Lorena Guerra, y el presidente del Consejo de Alcaldes del PP-A, José María Bellido. Previamente, Rajoy, en compañía de los miembros de las candidaturas al Congreso y Senado, ha realizado un paseo electoral desde la Plaza de las Tendillas y calles céntricas de la capital cordobesa.

La intervención ha comenzado respondiendo al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, tras pedir éste "pensar en el daño que ha hecho Pedro Sánchez a este país, a la democracia y hasta su propio partido para que un presidente del gobierno del PSOE --en alusión a Felipe González-- esté en una situación en la que diga abiertamente que no va a votar a su partido, al partido del que está afiliado". Rajoy ha contestado que él sí va a votar al PP, "con más convicción que nunca", porque "Alberto Núñez Feijóo es un hombre sensato, con experiencia de gobierno, que, a diferencia de otros, no ha perdido la cordura y, sobre todo, porque es lo que España necesita".

Para ello, ha asegurado que cuenta con "unas candidaturas electorales a la altura de lo que Feijóo demanda", remarcando que "el PP son sus dirigentes, pero son sobre todo sus militantes, simpatizantes y votantes", a la vez que ha aclarado que "no es un invento de última hora como otros que ha habido en España a lo largo de los últimos años, que se crea un partido y a la media hora desaparece, y ha habido unos cuantos de estos". "Aquí todavía hay algunos que están en esa historia, pero no voy a entrar en detalles para no crearle problemas a nadie", ha apostillado.

En palabras de Rajoy, "estas elecciones son las más importantes que se han celebrado en España desde el año 1978", porque "no se trata sólo de unas elecciones en las que vamos a discutir sobre temas que importan y mucho a la gente, sobre cómo se gobierna, qué pasa con la vivienda, con la inmigración, con la inflación, con los salarios de la gente y de los impuestos", sino que "el gran problema es que lo que ha ocurrido en España en los últimos años ya no es lo que puede ocurrir en un período normal de una legislatura en cualquier país", después de que "se han puesto en tela de juicio las reglas del juego, la Constitución y la calidad de la democracia".

Ante ello, ha transmitido que "no podemos seguir así, España necesita un cambio, el cambio necesario" que recoge el lema del PP, aunque ha puntualizado que "no sólo es necesario, es imprescindible, urgente que se produzca y tiene que ser total, porque España no puede seguir así", a lo que ha agregado que "el cambio es el PP con su presidente al frente, Alberto Núñez Feijóo, el único que está en condiciones de llevarlo adelante".

Además, el expresidente ha propuesto cinco "recetas" para "recuperar la normalidad democrática", como son "cambiar el Gobierno, formar un Ejecutivo que esté en condiciones de gobernar, recuperar la calidad de la democracia, acabar con la polarización, la división y la bronca y, sobre todo, gobernar". "En España no se ha aprobado ningún presupuesto", ha advertido, aclarando que "en cualquier país, lo que hace un presidente sensato cuando no se aprueban es disolver la Cámara y decirle a la gente: elija usted". "Aquí no se ha hecho", ha criticado.

También, se ha referido a la huelga general del día 11 como "el acto de campaña más caro de todos, porque sus organizadores no han puesto un euro y lo han pagado los contribuyentes, las pymes y los autónomos", al tiempo que ha calificado como "cachondearse de la gente" el hecho de que "tras ocho años con cero viviendas, el Gobierno pretenda arreglar el problema con un par de decretos leyes", y ha recordado que "la alta velocidad española era la envidia de muchos antes de su deterioro actual". "Algunos se dedican a las cosas de la política y otros nos dedicamos a la política de las cosas", ha resumido.

Igualmente, ha avisado del "riesgo de dividir el voto, porque eso sólo beneficia al Frankenstein"; ha reivindicado al PP como "un partido de centro-derecha, que no es extremista de ningún lado y que va a gobernar para todos", y ha cerrado su intervención con un guiño a sus palabras en la moción de censura: "Estoy convencido de que dentro de unos años Alberto Núñez Feijóo dirá: dejo una España mejor de la que me encontré".

"LOS AGRAVIOS A ANDALUCÍA"

Por su parte, el secretario general del PP andaluz ha agradecido a Rajoy su presencia "en una campaña frenética que lleva por toda España", al tiempo que ha recordado "los agravios a Andalucía" por parte de Sánchez, con "una infrafinanciación que no nos ha permitido desarrollar el proyecto de Juanma Moreno a la velocidad que hubiese querido, y nos han faltado infraestructuras hídricas, ferroviarias y eléctricas que son competencia del Estado y que no se han hecho porque no le votamos".

De igual modo, Repullo ha criticado el mitin que Sánchez ha celebrado este lunes en Córdoba: "Se limitó a bailar y a cantar para tapar la parálisis de su gestión y la corrupción que le rodea, y no tuvo ni una palabra para lo ocurrido a 40 kilómetros, en Adamuz", tras el siniestro ferroviario de enero con 46 muertos. "Este país no está para bailar y cantar, está para gestionar", ha subrayado. Frente a ello, ha defendido "la vía andaluza del diálogo, la escucha y la gestión" que Feijóo "quiere llevar al resto de España" a partir del 29 de noviembre.

El presidente provincial del PP ha abierto el acto recordando que Rajoy presentó en Córdoba hace un año su libro 'El arte de gobernar', cuya idea central es que "gobernar es decidir". Molina ha reivindicado que Rajoy "evitó el rescate y salvó a España en el peor momento" y ha recordado sus palabras en la moción de censura: "Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré". "Han pasado ocho años y ya sabemos lo que puede decir Pedro Sánchez", ha zanjado.

En opinión del popular, "ocho años de fracasos no se arreglan con dos meses de propaganda", a la vez que ha pedido "un último esfuerzo", porque "quedan cinco días, los mismos que le quedan a Sánchez en el Gobierno".

"LA GENERACIÓN QUE VA A CAMBIAR ESPAÑA"

Y la candidata número uno al Congreso por Córdoba ha apelado a "la generación que va a cambiar España, tengas 20 años o tengas 80", y ha enumerado las demandas de la provincia: "Córdoba pide que se la tome en serio de una vez". "Necesitamos la autovía de la N-432, mejores conexiones ferroviarias, que nos garanticen el agua en la zona norte y capacidad eléctrica para que lleguen empresas, inversiones y empleo", ha manifestado.

Al hilo, Guerra ha declarado que "Córdoba ya ha esperado lo que tenía que esperar", a la vez que ha agradecido a Rajoy que "sacara a España de la catástrofe" y se ha comprometido a "ser la voz de los cordobeses" en el Congreso.