Rajoy reivindica al PP como un partido "de centro" que huye de "radicalismos" y de la "exageración"

Publicado 20/01/2020 20:45:34 CET

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno español y expresidente del PP Mariano Rajoy ha reivindicado este lunes en Sevilla al PP como un partido "de centro" que huye de cualquier "radicalismo" y de la exageración.

Así se ha pronunciado Rajoy durante el acto de presentación de su libro, 'Una España mejor', en la capital andaluza, donde el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha sido el encargado de presentarlo. El acto ha contado con la presencia de numerosos cargos orgánicos e institucionales del PP-A, como varios consejeros de la Junta.

Rajoy ha reivindicado en estos momentos el centrismo del PP, recordando las palabras que en su día pronunció en el Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en el año 2008. Según ha señalado, rememorando esa intervención de hace más de una década, el PP es un "partido de centro, que huimos de cualquier radicalismo y que entiende la acción política desde la moderación y el diálogo".

"El centrismo no es una doctrina política, sino una voluntad de intentar evitar cualquier exageración y sacar el mejor partido de las cosas sin prejuicio doctrinal", según ha recalcado Mariano Rajoy, quien ha añadido que el centrismo también es la capacidad de sintonizar con los deseos del pueblo español, que es fundamentalmente moderado "y rechaza todo extremismo porque lo considera una mezcla de insensatez y de ineficacia".

Durante su intervención, el expresidente ha lanzado algunas otras reflexiones, dentro de un cierto "desorden de ideas". Una de ellas se refiere a que un gobernante "debe tener convicciones" y no puede actuar "con frivolidad, como si la realidad fuera otra". "El gobernante no debe ser frívolo ni un doctrinal, que es casi peor", ha dicho Rajoy, para quien es importante también que "un gobernante debe decidir siempre pensando en el interés general, y una vez que decida, mantener su decisión".

Ha manifestado que esta "encantado" de no haber hecho ningún referéndum durante su mandato como presidente del Gobierno, y ha indicado que el referéndum es el mejor procedimiento "para dividir a la gente y a un país", como ocurrió en su día en Grecia o en Reino Unido con el Brexit.

Mariano Rajoy ha defendido que el consenso en los grandes asuntos de estado hay que preservarlo en materias como la reforma de la Constitución, la lucha contra el terrorismo, la defensa de la unidad de España o la aplicación de un artículo como el 155 de la Carta Magna. "Cuando estas cuestiones se hacen por consenso, las cosas van bien y cuando no se hacen por consenso, las cosas van mal", ha advertido.

Al hilo del desafío independentista, el expresidente ha querido dejar claro que "lo que sea España lo tenemos que decidir todos los españoles y no lo puede decidir uno de los partidos nacionales y partidos independentistas". "No se puede pactar lo que sea España dejando fuera a la gran mayoría de los españoles", según ha sentenciado Rajoy, para quien el derecho a decidir que reclaman los independentistas significa que el resto de los españoles no tiene derecho a decidir sobre su país.

ORGULLOSO DE MORENO

En cuanto a la presentación de su libro en Sevilla, ha manifestado que le honra la presencia de tantos miembros del PP-A y que Moreno haya sido el encargado de presentarlo. Ha aprovechado para expresar que se siente orgulloso de como Moreno está desempeñando su labor al frente de la Presidencia de la Junta y lo ha calificado como uno de los "buenos gobernantes que hoy quedan en España".

Ha señalado que se decidió a escribir el libro, pese a que no estaba en sus planes inicialmente, consciente de que la responsabilidad que tuvo como presidente del Gobierno le exigía contar su versión de una etapa de la historia que vivió en primera persona y de forma muy intensa. Se ha mostrado convencido de que si no daba su versión de lo que sucedió otros podrían hacerlo de una manera diferente a la suya y "menos cariñosa" hacia su "humilde persona".

Ha garantizado que en este libro "no hay críticas personales ni maldades" y, si alguien encontrara, alguna debe saber que "es la excepción que confirma la regla". Ha indicado que ha pretendido ser riguroso y, en algunos casos, ameno.

Por su parte, Juanma Moreno ha destacado el éxito que está teniendo el libro de Mariano Rajoy y que, sin duda, supone un hito dentro de los autores políticos. En su opinión, no es sólo un libro sino más bien "una masterclass de amor a España y de servicio a los españoles". "Es un acto más de entrega y de generosidad de su autor, que siempre ha tenido la firme determinación de mejorar la vida de los españoles", según Moreno, para quien se trata de un relato "honesto y sincero" de unos años muy duros y tremendamente estimulantes desde el punto de vista político y social.

Tras reconocer que se ha divertido mucho leyendo este libro, Moreno ha considerado que Rajoy lo ha escrito con "mucha humildad, serenidad y sensatez" y con ese talento que siempre le ha caracterizado.

El presidente de la Junta ha destacado pasajes del libro como el que se refiere al referéndum independentista que se desarrolló en Cataluña cuando el PP gobernaba en España o el relativo a la vivencia de Rajoy en el camino de Santiago con la canciller alemana, Angela Merkel.

Ha indicado que este libro es también "de amor, de amor a España y hacia los ciudadanos". Para Moreno, ese amor ha sido "correspondido", porque muchos ciudadanos han tenido palabras de cariño hacia el expresidente del Gobierno. En las páginas del libro, según ha apuntado, también se puede ver "devoción" por la realidad, que es el lugar desde donde uno puede gobernar España.

Ha expresado su admiración y cariño por Mariano Rajoy, que siempre ha sido un "aliado de Andalucía", ya que en su etapa como presidente del Gobierno siempre tuvo presente los anhelos de los andaluces y conoció muchos rincones de esta comunidad.