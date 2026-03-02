Raúl Quinto lee este martes en Granada poemas de su último libro 'Un idioma siempre al borde de la extinción'

El poeta Raúl Quinto - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza este martes en Granada una cita con Raúl Quinto, un referente de la poesía española de este siglo, quien leerá poemas de su último libro, 'Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026' (Bella Varsovia).

Estará acompañado por el también poeta y traductor Rubén Martín. La actividad está prevista este martes a las 19,30 horas, en la sede de las bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía.

'Un idioma siempre al borde de la extinción' aglutina toda la producción poética hasta la fecha de Raúl Quinto desde que en 2002 apareciera su primer poemario 'Grietas'. Contiene también los seis títulos que le siguieron, 'Poemas del Cabo de Gata', 'La piel del vigilante', 'La flor de la tortura', 'Ruido blanco', 'La lengua rota', y 'Sola'.

Además, incluye una antología de poemas dispersos y un librito inédito, escrito durante los días del confinamiento, titulado 'Cuaderno de la peste de 1348', que aparece aquí por primera vez. A través de un trabajo depurado y en continua transformación, esta nueva obra recoge los temas que recorren toda la creación del autor, la historia, el poder, la incomunicación, la identidad, el horror y la belleza.

Raúl Quinto fue uno de los coordinadores de la Facultad de Poesía José Ángel Valente y ha colaborado como crítico en publicaciones como 'Quimera'. Además de su obra poética, ha publicado libros de prosa híbrida como 'Idioteca', 'Yosotros', 'Hijo' y 'La canción de NOF4'.

En 2023 publicó 'Martinete del rey sombra' con el que ganó el Premio Nacional de Narrativa 2024, el Premio de la Crítica 2023 y el Premio Cálamo Otra Mirada 2023. Su última obra narrativa es 'La ballena azul', publicada en 2025 y nominada al Premio Andalucía de la Crítica 2026.

Por su parte, Rubén Martín (Granada, 1980) fue miembro del consejo editorial de 'Contratiempo' y ha sido seleccionado en las antologías 'Andalucía Poesía Joven' (Plurabelle, 2004) y 'Poesía por venir' (Renacimiento, 2004). Fue ganador del certamen Andalucía Joven de 2006. 'Radiografía del temblor' es su primer libro de poemas.

La actividad del Centro Andaluz de las Letras continuará el martes 17 de marzo, con una nueva sesión de 'Encuentros en el Centro'. En esta ocasión participará Alfredo Taján con motivo de la publicación de 'Cleopatra VII' (Editorial EDA Libros), que conversará con Francisco Torres, a las 19,30 horas Biblioteca Pública Provincial de Granada Biblioteca de Andalucía. Le seguirá otro acto, el 24, con Sara Torres tras la publicación de 'El pensamiento erótico', que hablará con Carmen Rojas a la misma hora y en el mismo espacio.