Reabierta al tráfico la A-44 tras permanecer cortada por un accidente en Campotéjar (Granada)

CAMPOTÉJAR (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La carretera A-44 ha sido reabierta al tráfico tras permanecer cortada a consecuencia de un accidente ocurrido en la mañana de este sábado, en el municipio de Campotéjar (Granada).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente ha ocurrido sobre las 09,15 horas de la mañana en el kilómetro 85 de la vía A-44, a la altura de Campotejar, sentido Bailén (Jaén). El mismo, ha consistido en la colisión entre dos turismo y un camión. La sala coordinadora ha avisado a efectivos del Servicio 061, Guardia Civil de Tráfico, bomberos y mantenimiento.

Fuentes del Servicio de Bomberos ha detallado al 112 que han tenido que liberar a una mujer que se encontraba atrapada dentro de uno de los vehículos accidentados, en el que ella la única ocupante, mientras que otras tres personas que ocupaban el otro turismo han tenido que ser evacuados para una valoración médica.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico ha indicado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), que el tramo desde el kilómetro 86.21 al kilómetro 85, en sentido decreciente de la kilometración, ha sido reabierto a la circulación del tráfico tras sufrir un corte total de las 10,22 horas. Aun así, ha avisado de que continúa el carril derecho cerrado y las retenciones debido a este incidente, por lo que ha pedido precaución si se circula por esta vía.