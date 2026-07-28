Reabierta al tráfico la A-92 tras cuatro horas de cierre por el vuelco de un camión en Santa Fe (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de CES 061 - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La A-92 a la altura de Santa Fe (Granada) ha quedado reabierta al tráfico en torno a las 11.30 horas después de que el vuelco de un camión obligara a cortarla a primera hora de la mañana de este martes, según han detallado a Europa Press fuentes del 112.

El siniestro se registró en el kilómetro 4 y provocó el corte total de entrada a Granada por la A-92G a la altura de Santa Fe, según precisaba la Dirección General de Tráfico (DGT) en un mensaje publicado a las 7.20 horas en sus redes sociales.

A la zona se desplazó una ambulancia de traslado al presentar el camionero algunas dolencias, aunque su estado concreto no ha trascendido por el momento.

Tras el accidente se habilitaron desvíos alternativos por la GR-3304 y sobre las 08.00 horas ya se registraban retenciones en la zona.