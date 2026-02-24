Reabre este martes en sentido a Granada capital la A-44 en la costa tras las obras del viaducto de Rules

Archivo - Control de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado la apertura al tráfico este martes en sentido a Granada capital de la autovía A-44 una vez completada la prueba de carga después de las obras de reparación del viaducto de Rules, en la comarca de la Costa Tropical, en esta vía.

Así lo han apuntado a los medios este martes en la mañana desde la Subdelegación del Gobierno en Granada. El departamento que dirige Óscar Puente informaba el pasado 12 de enero de que avanzaba con las obras, con una inversión de 29,2 millones de euros, para lo cual retomaba el corte temporal de tráfico entre los enlaces de Ízbor, en término de El Pinar, (kilómetro 167) y Vélez de Benaudalla (kilómetro 175),

Se retomaba el corte en concreto el 14 de enero, un día después de lo previsto tras su restauración a finales de noviembre para los períodos de mayores desplazamientos de otoño y Navidad. Está restricción total a la circulación estaba prevista hasta este 27 de febrero.