Reales Escuelas La Inmaculada de Córdoba se sitúa entre los mejores colegios de España, según 'MiCole.net'

El Colegio Reales Escuelas La Inmaculada de Córdoba, perteneciente a la Fundación Diocesana Santos Mártires, ha sido reconocido nuevamente por la calidad de su proyecto educativo al situarse entre los 100 colegios mejor valorados de España, alcanzando el puesto 35 del ranking nacional 'MiCole.net 2026'.

Además, según ha informado la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba, el centro se consolida un año más como el mejor colegio concertado de la provincia de Córdoba valorado por las familias.

Reales Escuelas La Inmaculada forma parte de la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba, institución que integra 17 centros educativos en la provincia, y que trabaja de manera conjunta "por una educación basada en la excelencia académica, la formación integral de la persona y los valores cristianos".

El ranking de 'MiCole.net' se elabora a partir de opiniones reales de familias, solicitudes de información, tráfico de visitas y métricas de satisfacción educativa, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan centro escolar. Por tanto, "este reconocimiento refleja la confianza y satisfacción de las familias con el proyecto educativo del colegio y su compromiso constante con una enseñanza cercana, innovadora y de calidad".