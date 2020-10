Se reanuda este lunes el juicio de Acyco tras la muerte de Guerrero y manteniendo a los ex altos cargos

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla prevé reanudar este lunes el juicio comenzado el pasado 9 de septiembre sobre las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad.

El juicio, promovido contra doce personas entre las que figuran varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, se reanudará después de la reciente muerte del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, acusado en este procedimiento, víctima de una neumonía ajena al coronavirus Covid-19.

El resto de ex altos cargos de la Administración andaluza acusados en esta pieza separada de los ERE son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

RECHAZADO EXCLUIR A LOS EXALTOS CARGOS

Antes de reanudar el juicio, y respecto al debate planteado en la fase inicial de cuestiones previas de la vista, la Sección Tercera de la Audiencia ha rechazado la petición formulada por las defensas de los citados ex altos cargos de la Junta para que los mismos fuesen excluidos de este procedimiento judicial.

Y es que tras figurar todos ellos en la causa judicial del denominado como "procedimiento específico" mediante el cual eran financiadas las subvenciones para los ERE o para las empresas, siendo finalmente apartado de la misma Rivera y siendo los demás condenados por la Sección Primera de la Audiencia, esgrimían el "afán globalizador" de dicha causa troncal del macrocaso.

Además, invocaban el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia respecto al citado "procedimiento específico".

SON HECHOS "DIFERENTES"

No obstante, la Sección Tercera de la Audiencia ha resuelto que "los hechos por los que se sigue la presente causa, concretados en el auto de transformación en procedimiento abreviado y luego en los escritos de calificación de las acusaciones, no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico" juzgado por la Sección Primera.

Precisando que en la resolución de las cuestiones previas del juicio celebrado sobre el denominado como "procedimiento específico", la Sección Primera concluyó que las ayudas individuales no eran "objeto de enjuiciamiento" en tal vista, la Sección Tercera señala que los hechos de aquel juicio y del presente son "diferentes", argumentando que en esta ocasión "no se discute la naturaleza de las transferencias de financiación o su uso; el ámbito o naturaleza del control financiero de la agencia IDEA o si este sistema supuso la eliminación dolosa de los mecanismos de fiscalización previa y control posterior legalmente establecidos con anterioridad".

Así, y entre otros aspectos, el tribunal razona que no resulta sostenible alegar que la causa del procedimiento específico abarcaba "todo", es decir tanto el objeto del denominado procedimiento específico como cada una de las ayudas sociolaborales, cuando en aquel juicio "no estaban todos los acusados de esta causa" por las ayudas a Acyco, refiriéndose así al caso de Daniel Alberto Rivera.

"Los hechos no han sido enjuiciados y permanecen los indicios de culpabilidad apreciados a los acusados en las distintas resoluciones dictadas contra ellos en este procedimiento, por lo que deben ser sometidos a enjuiciamiento", concluye la Sección Tercera de la Audiencia, de cara a la reanudación del juicio.