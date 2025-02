Rechazada en el Parlamento una proposición del PSOE para el cierre de El Cabril (Córdoba) con votos de PP y Vox

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento de Andalucía ha rechazado este miércoles, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley (PNL) del PSOE relativa al cierre de las centrales nucleares y del Centro de Residuos Radiactivos de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba), que sí ha apoyado Por Andalucía.

Desde el grupo proponente, el PSOE, el parlamentario por Huelva Manuel Enrique Gaviño ha explicado que "Andalucía no depende de las nucleares, sino que sólo sufre las nucleares, con el establecimiento del centro de El Cabril como gran vertedero de residuos peligrosos de toda España y parte de Europa".

Según ha expuesto, "es una herencia del anterior régimen, a la que todos acordamos decir basta ya, porque ya hemos cumplido con la historia, con la energía en España y con las nucleares, y que íbamos a cerrar El Cabril cuanto antes", como se recogió en "una PNL que planteó el PP y que el PSOE votó a favor, muy a pesar de su sorpresa", ha recordado, para pedir a los populares "coherencia, que se opongan al mantenimiento de las nucleares y que pidamos el cierre de El Cabril inmediatamente".

Mientras, ha relatado que "el sector privado acordó con Enresa el calendario de cierre del parque nuclear español entre 2027 y 2035", después de que "las centrales nucleares activas son de los años 80-90 y fueron construidas para una vida útil de 40 años". Por tanto, "todas van a cerrar con más años de servicio de los que inicialmente fueron previstos", ha afirmado.

Ha añadido que "extender la vida útil de las centrales nucleares españolas requeriría grandes inversiones", que "acabarían trasladándose a las facturas eléctricas de los hogares españoles". Por ello, "la producción energética de las centrales nucleares va disminuyendo y son cada día menos relevantes en el conjunto del país", ha subrayado.

Al hilo, ha defendido que "España avanza hacia una energía más barata y sostenible", porque "las renovables ya aportan más del 50% de la electricidad y han impulsado la inversión extranjera". "De momento ninguna empresa ha pedido formalmente cambiar el calendario de cierre nuclear, pero sí compensaciones económicas", ha apuntado.

En palabras de Gaviño, "las nucleares no son más seguras, ni más limpias, ni más baratas", a lo que ha agregado que "la transición energética impulsa soluciones para el cambio climático ya", y "las centrales no son una solución al cambio climático hoy en día", al tiempo que ha señalado que "las centrales nucleares actuales dejarán de ser rentables muchos años antes".

Además, ha precisado que "cada día de operación de una central nuclear genera más residuos que deben almacenarse de forma segura durante miles de años", recordando que los residuos de alta peligrosidad se almacenan "en las propias centrales y los de media y baja intensidad en El Cabril, en Córdoba".

Respecto al criterio de la transición justa, el socialista ha remarcado que "el cierre de las centrales debe de ir acompañado de inversión y empleo en las zonas donde estaban, como ya ocurrió con la minería del carbón".

"INCOHERENCIA E IRRESPONSABILIDAD"

Desde el PP, la parlamentaria por Almería Julia Ibáñez ha advertido de "la incoherencia y la irresponsabilidad del PSOE en política energética, porque, por un lado, la vicepresidenta Teresa Rivera defiende en Europa la inclusión de la energía nuclear dentro de la taxonomía verde, reconociendo su papel clave en la transición energética y en la reducción de emisiones de dióxido de carbono; y, por otro lado, el Gobierno de Sánchez mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares, que claramente nos aboca a una mayor dependencia energética y a un encarecimiento de la factura de la luz para todos los hogares y familias".

Igualmente, ha apuntado que "el PSOE pide en esta iniciativa que se apoye el cierre de El Cabril, mientras que el Gobierno acaba de aprobar su ampliación hasta el año 2073". Por tanto, "¿cómo es posible que se pueda defender el cierre en Andalucía y al mismo tiempo autorizar su ampliación?", ha cuestionado.

Entretanto, ha manifestado que "la energía nuclear es una fuente segura, estable y limpia, que contribuye a garantizar el suministro eléctrico", a la vez que ha respaldado "la necesidad de una planificación energética que combine el impulso a energías renovables con mantenimiento de tecnologías de respaldo, como la nuclear", porque "solo así podremos conseguir el suministro energético estable, competitivo, seguro y evitando situaciones que comprometan la actividad industrial", ha argumentado, todo ello "hasta conseguir realizar la transición energética en el país".

Además, ha lamentato que "mientras al Gobierno se le llena la boca hablando de transición energética, en la práctica pone trabas a todos los proyectos e inversiones en energías limpias, porque no nos dotan de las autopistas eléctricas necesarias para transportar la energía producida".

Y ha destacado que "a pesar de ello, la comunidad se posiciona como un actor clave en la competitividad industrial europea, impulsando energías limpias para reducir los costes energéticos". Por tanto, "Andalucía lidera una transición energética con hechos y compromisos presupuestarios", ha ensalzado.

En definitiva, ha mantenido que desde el PP defienden "una planificación energética basada en criterios técnicos y no en dogmatismos ideológicos que garanticen precios asequibles a familias y empresas, y que asegure el suministro sin depender de terceros", de ahí que vea "preciso que el calendario de cierre de las nucleares se revise, se adapte a la realidad energética del país y, sobre todo, a los compromisos medioambientales asumidos". Y cree que "habría que hacer una regulación seria, medidas urgentes, para solucionar el problema de almacenamiento".

POSTURAS DE POR ANDALUCÍA Y VOX

La parlamentaria de Por Andalucía por Sevilla Macarena Gómez ha dicho que están "muy de acuerdo, no sólo en el fondo, sino en todos y cada uno de los puntos y peticiones concretas al Consejo de Gobierno" con la iniciativa del PSOE, subrayando que "la energía nuclear plantea problemas, porque no es segura; es más cara ahora mismo que la renovable, y, por tanto, no tiene ningún sentido", a lo que ha sumado que "tiene problemas para el medioambiente, como se ve en El Cabril".

Asimismo, ha apoyado la transición a las renovables, con un modelo en el que "la ciudadanía pueda ser partícipe", como por ejemplo con mayores comunidades energéticas, y ha abundado en que "la energía renovable es segura, limpia y más barata", algo que "se notaría no sólo en los hogares andaluces, sino también en la industria". Y ha defendido "seguir investigando para almacenar la energía procedente de renovables" y que "se cierre" El Cabril.

Y por Vox, el parlamentario por Huelva Rafael Segovia ha expresado que "el Pacto Verde europeo incluye la energía nuclear como segura, limpia y eficiente, lo cual no se corresponde con lo que acaban de decir" desde PSOE y Por Andalucía.

Además, ha declarado que "en España las nucleares suponen un respaldo imprescindible a las renovables, que no pueden garantizar un aporte constante debido a su producción intermitente y a la incapacidad tecnológica para almacenar en grandes cantidades", al tiempo que ha dicho que en Andalucía "existen proyectos, como el del hidrógeno verde, que requieren gran cantidad de energía, y muy difícilmente las renovables en exclusiva van a poder cubrir la demanda".

Ante ello, ha transmitido que "no puede ser que una industria que se va a gastar miles de millones en hacer plantas en Andalucía, después tenga apagones por falta de electricidad". Así, ha mencionado que no están a favor de mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares, incluyendo El Cabril, aunque no están "en contra de apostar por las renovables", pero "actualmente no se dan las condiciones técnicas para que sustituyan a la energía nuclear".