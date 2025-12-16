Rechazada la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones de Granada solicitada por Gójar

Archivo - Real Chancillería de Granada (archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada solicitada por el Ayuntamiento de Gójar, con gobierno local del PSOE, en su recurso contra la ordenanza que le da cobertura.

Así lo ha dado a conocer este martes el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, del PP, quien ha celebrado el reconocimiento judicial del "interés general" de esta medida para Granada y toda su área metropolitana.

Se trata, según ha indicado Saavedra en una nota, de la segunda ocasión en que el TSJA rechaza suspender la aplicación de la ZBE tras paralizar también hace apenas un mes el recurso interpuesto por el municipio de Armilla.

"No es posible entender cómo ambos ayuntamientos se ponen de lado ante el importante reto que tenemos para combatir la contaminación del aire y la obligación de cumplir con la ley nacional por hacer una política que piensa en sí mismos y en su rédito político en lugar de en la salud de todos los ciudadanos", ha aseverado.

El nuevo pronunciamiento judicial vuelve a reiterar, según Saavedra, que "el Ayuntamiento de Granada ha hecho bien sus deberes" y que la aplicación de la ZBE se ha realizado contemplando en todo momento criterios técnicos y ambientales para conseguir mejorar la calidad del aire y escuchando y teniendo en cuenta las aportaciones de todos los municipios del área metropolitana y de los diferentes colectivos implicados en la movilidad.

En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno ha celebrado los resultados que está teniendo el refuerzo del servicio de transporte público en Granada tras la implantación de la ZBE y que han permitido cerrar el mes de noviembre con 2.863.787 viajeros (casi un once por ciento de incremento en uso comparado con noviembre del año pasado) y con un total de 27.545.045 viajeros acumulados en lo que va de 2025 frente a los 25.710.533 de idéntico periodo en 2024, lo que implica un crecimiento del 7,1 por ciento.

"Queremos que Granada sea ejemplo de una movilidad sostenible y eficaz y los buenos datos de uso del transporte público avalan que estamos en el buen camino", ha indicado Saavedra, quien ha detallado que el crecimiento sin precedentes de la partida presupuestaria prevista para 2026 dedicada a Movilidad, que asciende a un total de 24,6 millones de euros, "un 30 por ciento más respecto a los 19 millones de euros que destinó el PSOE en el anterior mandato", han precisado desde el consistorio granadino en nota de prensa.

Igualmente, ha valorado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento con su plan de inversiones del servicio público de transporte urbano colectivo 2025-2026, dotado con 4.436.012 euros que se destinarán a renovar la flota con ocho nuevos vehículos --dos autobuses articulados de 18 metros cien por cien eléctricos, cuatro autobuses híbridos de doce metros y dos microbuses eléctricos-- más eficientes y sostenibles, además de a "modernizar los sistemas de validación y adaptar las infraestructuras eléctricas a los nuevos estándares de movilidad sostenible".