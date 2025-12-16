La Junta destina siete millones de euros para reforzar la actividad científica del cicCartuja en Sevilla

Archivo - Instalaciones del cicCartuja en la isla de La Cartuja en Sevilla. - CICCARTUJA - Archivo

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de las actividades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja), en el que la Junta de Andalucía ha invertido desde 2019 hasta 2025 un total de siete millones de euros para garantizar su funcionamiento y promover su actividad científica.

Según ha enmarcado la Junta en una nota, este centro de excelencia constituye un pilar estratégico del ecosistema científico andaluz, con un impacto significativo en la investigación multidisciplinar básica y aplicada, y una infraestructura de referencia internacional en la investigación sobre química, biología vegetal o ciencia de materiales.

Esa asignación se ha llevado a cabo a través de subvenciones nominativas de carácter anual por importe de un millón de euros. Para 2026, las cuentas de la Junta de Andalucía contemplan de nuevo esa partida. Al margen de esta vía de financiación, el cicCartuja ha sido receptor también de numerosos incentivos concedidos por la Consejería de Universidad a través de los diferentes programas competitivos que convoca anualmente en el campo de los proyectos de I+D o los recursos humanos.

Con sede en Sevilla, concretamente en Sevilla TechPark, se creó fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US). El complejo está integrado por tres institutos mixtos del CSIC y la US: el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y el Instituto de Investigaciones Químicas, contribuyendo todos ellos a hacer de esta infraestructura un modelo a seguir para otras iniciativas por la calidad de su producción científica, su carácter interdisciplinar y su capacidad para atraer talento.

El cicCartuja contribuye con su actividad, según la Junta, a dar respuesta a retos globales como la emergencia climática, la transición energética, la protección ambiental, la mejora alimentaria, los avances en salud y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el sector productivo. Este complejo tiene en marcha una gran cantidad de líneas estratégicas de I+D, destacando en el campo energético la investigación en energías renovables y eficiencia energética, la producción de hidrógeno limpio a partir de residuos agrícolas mediante nanocatalizadores, la síntesis de combustibles alternativos y el desarrollo de sistemas avanzados de almacenamiento energético.

En materia medioambiental, impulsa soluciones para la mitigación del cambio climático y la biodegradación de contaminantes, junto con tecnologías orientadas a la captura y transformación de CO2. También profundiza en el uso de microalgas para eliminar dióxido de carbono de forma limpia y eficiente. En el área agroalimentaria, trabaja en el uso de cianobacterias como biofertilizantes en cultivos y en el estudio de procesos como la floración para optimizar la producción agrícola y ornamental.

En el ámbito de la salud, aborda procesos biológicos y patológicos mediante técnicas de vanguardia, incluyendo la inteligencia artificial (IA); estudia el papel de condensados biomoleculares en enfermedades neurodegenerativas y cáncer, analiza nuevos fármacos y terapias selectivas basadas en nanomedicina y lidera la Quimioteca del CSIC, una colección de moléculas originales que constituye una infraestructura estratégica para el descubrimiento de medicamentos y dianas biológicas. En esta esfera, el centro mantiene una prolongada colaboración con la multinacional farmacéutica BioNTech en el desarrollo de vacunas basadas en ARN mensajero para el tratamiento de enfermedades víricas y cáncer. Estas investigaciones han dado lugar a una tecnología innovadora que resuelve problemas de estabilidad, almacenamiento y reacciones adversas presentes en los sistemas actuales.

En cuanto a la ciencia aplicada, promueve materiales avanzados y sistemas inteligentes para energía, sensores y dispositivos, consolidando la integración de la lA en química, biología y ciencia de los materiales para optimizar procesos y acelerar la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el sector productivo.

Para alcanzar esos objetivos, dispone de servicios científico-técnicos "altamente especializados", entre los que se detallan: microscopía electrónica, microscopía óptica avanzada, resonancia magnética nuclear, espectroscopía ultrarrápida, nanoscopias y espectroscopías, cultivos biológicos, invernadero y cámaras de crecimiento de plantas, así como análisis de rayos X, tanto de polvo como de monocristal.

UNA PLANTILLA DE 505 PERSONAS

Actualmente, el cicCartuja cuenta con 42 grupos de investigación y una plantilla conformada por 505 personas, entre las que se incluyen estudiantes de doctorado, grado, máster y formación profesional. Los investigadores del centro desempeñan una labor fundamental en la formación de jóvenes científicos mediante la dirección de trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales. Sólo en 2024 se defendieron desde este centro 76 trabajos académicos y se organizaron 97 actividades de divulgación que alcanzaron a más de 6.000 personas.

La contribución de esta entidad a la promoción del talento investigador se articula mediante otras actuaciones, entre las que se incluye el Premio de Investigación cicCartuja-Ebro Foods, cuyo objetivo es fomentar, desde 2010, la excelencia científica y reconocer la labor realizada por perfiles menores de 31 años. Asimismo, desde 2013, y con el fin de acercar la ciencia al público general, especialmente a los más jóvenes, organiza el Premio de Ciencia Joven, que reconoce los mejores proyectos presentados en la Feria de la Ciencia de Sevilla, fomentando así vocaciones científicas tempranas en Andalucía.

En sus 30 años de trayectoria, el cicCartuja ha sumado al apoyo institucional la captación de fondos competitivos. Entre 2019 y 2024, el 77% de sus fondos procedieron de convocatorias competitivas a nivel regional, nacional e internacional, logrando una cuantía de 4,5 millones de euros en 2019 y alcanzando un crecimiento sostenido hasta llegar a ocho millones anuales en 2024, lo que supone un incremento del 89%.

En materia de reconocimientos, la Junta ha destacado el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 'María Teresa Toral' de 2025, otorgado al investigador Jesús Campos Manzano, así como la concesión de dos ayudas ERC Consolidator Grant, de relevancia europea, a este mismo científico y a Tomás Ramírez Reina.