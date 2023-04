Reclaman en Jaén a la CHG que constituya la Mesa del Guadalbullón y que permita el riego del olivar de forma inmediata

JAÉN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA en Jaén ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que constituya la Mesa del Guadalbullón y "permita sacar agua del río para el riego del olivar de forma inmediata".

Así lo ha indicado este martes en una nota el vicesecretario general de Organización, Elio Sánchez, tras reunirse con comunidades de regantes de municipios a los que nutre el Guadalbullón, como Cambil, Pegalajar, La Guardia y Villargordo, y que han transmitido su preocupación por la "tardanza" en establecer los turnos de riego.

Al respecto, ha explicado que el río Guadalbullón no está regulado, lo que "significa que no entra en las campañas de riego normales, por lo que no puede esperar a que la Confederación autorice unos desembalses de los que los olivareros no se beneficiarán".

"De ahí que le reclamamos al organismo de Cuenca que constituya, de forma urgente e inmediata, la Mesa del Guadalbullón para establecer los riegos pertinentes a un olivar que puede sufrir graves consecuencias si no recibe agua ya", ha afirmado Sánchez.

Junto a ello, ha expresado la preocupación de UPA-Jaén por el "doble rasero" de la CHG en los riegos del río Guadalbullón, con una forma de proceder que "no es la correcta", puesto que "a unos olivareros les autoriza el riego, mientras que a otros se le prohíbe".

"Algunas tomas están precintadas, mientras que otras llevan sacando agua del Guadalbullón todo el año. Esto es una discriminación a los regantes, por lo que solicitamos que haya uniformidad de criterios y una igualdad de trato que beneficie a todos los olivareros por igual", ha considerado.