Recogen firmas para que las instituciones de Granada impulsen la cooperación al desarrollo

GRANADA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Granadina de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Congra) tiene en marcha una iniciativa de recogida de firmas a través de Internet para que el Ayuntamiento y la Diputación de Granada, ambas administraciones con gobiernos del PP, impulsen los fondos para la justicia social, que mantiene que "siempre ha sido un sello de identidad" para la capital y la provincia granadinas.

La Congra lo especifica así en el mensaje con el que difunde a través de la plataforma Change.org esta petición, consultada por Europa Press, y en que ha explicado que, "a lo largo de los años, hemos tendido puentes de solidaridad y esperanza con comunidades de todo el mundo", y que, "gracias a ese compromiso, nuestra ciudad ha demostrado que la empatía no conoce fronteras".

Sin embargo mantiene que "ese espíritu solidario está en peligro" en tanto "en los últimos años, los fondos destinados a la cooperación internacional y la educación para el desarrollo se han reducido drásticamente por parte de nuestras instituciones locales y provinciales, poniendo en riesgo proyectos que cambian vidas --tanto aquí como en otros rincones del planeta".

Entre las cifras que facilitan los promotores de esta iniciativa, "en 2007, el Ayuntamiento de Granada llegó a destinar 800.000 euros a estas iniciativas", cuando, "en 2024, la cifra cayó a tan sólo 15.000 euros". Del mismo modo, asegura que "la Diputación de Granada ha recortado su aportación de 450.000 euros en 2024 a solo 220.000 euros para 2025".

"Estos recortes no sólo significan menos ayuda, sino también una pérdida del compromiso y del orgullo solidario que siempre ha caracterizado a nuestra tierra", indican desde la Congra.

En este contexto piden al Ayuntamiento de la capital granadina que "restablezca una partida presupuestaria para el año 2026 de al menos 300.000 euros y a la Diputación de Granada que recupere su dotación de 450.000 euros" y además exigen a ambas instituciones que se comprometan "a aumentar anualmente la partida de cooperación en 0,1 por ciento de su presupuesto hasta llegar al menos al 0,7 por ciento del presupuesto municipal y provincial".

"El 0,7 por ciento es un compromiso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en Naciones Unidas para promover el desarrollo de los países empobrecidos, aprobado en 1970 y asumido por el estado español en 1991".

En este sentido, "la cooperación internacional no es un lujo" sino, concluye la petición, "una inversión en humanidad, en paz y en justicia global" y "también una manera de mantener viva la solidaridad que forma parte de nuestra identidad granadina" como "provincia solidaria, comprometida y con mirada global".