Un recorrido ciclista de más de 700 kilómetros concienciará sobre la soledad no deseada en Granada

La diputada provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia de Granada, Elena Duque, junto al presidente del Club Deportivo SUMA+, Fermín Aguilera, ha presentado el proyecto 'GR. Cuenta conmigo', una iniciativa que, en torno a un recorrido ciclista de más de 700 kilómetros por la provincia, combina deporte, salud mental y compromiso social con el objetivo de sensibilizar y combatir la soledad no deseada.

Este recorrido ciclista estará dividido en cuatro etapas, y tendrá como finalidad "lanzar el mensaje de que todos podemos ser parte de la solución y acompañar a quienes se sienten solos".

Duque ha señalado que "cada pedalada será una metáfora de lo que significa enfrentarse a la soledad. Un viaje interior donde el cansancio, el calor y los pensamientos negativos acechan, igual que lo hacen en la mente de una persona que se siente sola. Queremos que sea un trayecto en el que nuestros mayores, nuestras redes sociales, vecinales e institucionales se conviertan en fuentes de apoyo, escucha y acompañamiento".

Además, la diputada ha remarcado que "este reto forma parte del nuevo programa provincial 'Cuenta conmigo', que nace para luchar contra la soledad no deseada de manera transversal. Queremos lanzar un mensaje alto y claro, y es que la soledad no deseada no es una cuestión de edad, ni de clase social, ni de género. Es una realidad que puede tocarnos a todos y a todas. Y frente a ella, solo cabe una respuesta, que es empatía, compromiso y red".

Por su parte, el presidente de SUMA+, Fermin Aguilera, ha agradecido a Duque su atención "desde el primer momento" y que "las puertas de su despacho siempre han estado abiertas para nosotros y para realizar este proyecto".

"Nuestra idea es que la soledad no deseada tenga la visibilidad que se merece, porque es algo que sufren tanto mayores como jóvenes. Queremos que las personas que se sientan solas tengan referentes y sepan que se puede salir de ahí", ha añadido Aguilera.

El germen de esta idea surge de una experiencia personal del propio Fermín Aguilera, quien, tras ayudar a un anciano que sufrió una caída en la calle y que confesó vivir en soledad, sintió la necesidad de actuar. Este encuentro sirvió de inspiración para crear una iniciativa que va más allá del deporte, con el propósito de transformar una realidad social que afecta a personas de todas las edades y contextos.

El proyecto 'GR. Cuenta conmigo' tiene como meta principal sensibilizar a la población sobre la problemática de la soledad no deseada, una situación que se vive en silencio y que repercute gravemente en el bienestar emocional y físico de quienes la padecen.

Además, busca crear lazos entre la ciudadanía, las instituciones públicas y las empresas privadas, promoviendo una red solidaria que potencie el apoyo mutuo. Como legado duradero, se producirá un documental audiovisual que no solo narrará el desarrollo de esta aventura, sino que también actuará como herramienta educativa y social para futuras iniciativas y actividades de concienciación.

ETAPAS DEL RECORRIDO

El recorrido ciclista, diseñado para resaltar la diversidad cultural y paisajística de la provincia de Granada, está dividido en cuatro etapas. La primera será un circuito circular de 212 kilómetros que comenzará y finalizará en Granada capital, atravesando los paisajes de Montes, Alhama y el Temple. En la segunda ruta, de 162 kilómetros, los ciclistas partirán desde Jete y llegarán hasta Guájar Alto, ofreciendo vistas espectaculares de la Costa Tropical y la Contraviesa.

La tercera, con una distancia de 171 kilómetros, conectará Granada con Caniles, mostrando los encantos de los Montes y el Altiplano granadino. Finalmente, la última etapa recorrerá 182 kilómetros desde Jerez del Marquesado, atravesando la Alpujarra y el Valle de Lecrín, para culminar nuevamente en la capital granadina.

El proyecto, que tendrá lugar en septiembre de 2025, cuenta con el respaldo logístico de diversas empresas locales como Carburantes ASC, Inmobiliaria Torres, Disur Iluminación y Prodisa, entre otras.

La iniciativa está abierta a la colaboración de todos los ciudadanos, quienes pueden apoyar mediante contribuciones económicas, ayudando en la difusión del mensaje o participando activamente en la logística y en la producción del documental que recogerá esta aventura solidaria.