Recorridos en globo, carrozas estáticas y cabalgatas virtuales celebran este martes la llegada de los Reyes Magos

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos no se celebrarán este año debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 y serán sustituidas por carrozas estáticas y cabalgatas virtuales en diferentes ciudades, aunque Sus Majestades de Oriente también tendrán entradas espectaculares en sitios como Sevilla o Córdoba, donde llegarán en globo aerostático, o Huelva, con un recorrido en coches descapotables por más de 550 calles de la capital.

Así, en la provincia de Sevilla se han diseñado nuevos formatos y vías de comunicación con los niños para no perder la esencia de las fiestas navideñas y garantizar las medidas de seguridad, planteando que los Reyes realicen un viaje en globo aerostático en Sevilla capital, recorridos a caballo en Albaida del Aljarafe o en autobuses descapotables en Mairena del Aljarafe.

En La Algaba o Utrera se han instalado las carrozas de forma estática y en Tomares o Bormujos se han habilitado grandes espacios abiertos para que los menores puedan acudir a entregar sus cartas, todo decorado para la ocasión e, incluso, con espectáculos de malabaristas, payasos o acróbatas en el último caso. También, muchas han sido las localidades que han puesto en marcha iniciativas para que los Reyes contacten con los menores a través del teléfono y puedan hablar con ellos, como es el caso de Mairena del Aljarafe, Tomares o Los Palacios y Villafranca.

Por su parte, en Huelva capital los Reyes Magos recorrerán más de 550 calles de la ciudad en coches descapotables para saludar a los vecinos. La comitiva irá encabezada por dos motos de policía que abrirán el camino, despejando el tráfico y principalmente haciendo sonar sus sirenas para que los ciudadanos se asomen a sus ventanas y balcones. Dos vehículos policiales más escoltarán a sus majestades que viajarán de manera individual en coches descapotables. Ya el día 6, los Reyes sobrevolarán la ciudad a 300 metros de altitud en globo de 8,00 a 9,00 horas, para iniciar su regreso a casa.

Asimismo, es destacable que en Higuera de la Sierra los Reyes Magos repartirán juguetes casa por casa entre los pequeños de la localidad, previa solicitud de los niños. Como este año no podrá celebrarse el tradicional cortejo de la cabalgata de Higuera, --fundada en 1918 siendo la más antigua de Andalucía y la segunda de España--, han optado por esta opción para evitar las aglomeraciones propias que suponía el emblemático cortejo.

En Cádiz capital, los Reyes Magos, encarnados este año por el comisario de la Policía Nacional, un enfermero y un policía local, acompañados de la Estrella de Oriente, una detallista del Mercado Central, y del Cartero Real, un bombero, estarán este martes en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de que puedan ser visitados por todos los niños. Así, el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de los Reyes Magos, ha organizado un itinerario donde las carrozas estáticas estarán colocadas en distintas zonas tanto del casco histórico como de extramuros.

Una de las citas tradicionales en la provincia de Cádiz se produce cada mañana de 5 de enero en Algeciras, donde los niños salen a las calles para realizar un "arrastre de latas" con el objetivo de llamar la atención de los Reyes Magos y que no pasen de largo por la ciudad. Para este año el "arrastre" no se perderá, aunque los niños están llamados a no salir a la calle como es tradición y desde los balcones y ventanas de sus casas deben hacer sonar sus latas a las 12,00 horas.

En la capital jiennense, la llegada este martes de Melchor, Gaspar y Baltasar estará precedida de un espectáculo de vuelo de paramotores y del repique de campanas de los templos e iglesias de la ciudad. Además, en este día tan especial, al alumbrado navideño se sumará la iluminación extraordinaria del Castillo, para llenar de colorido todo el casco urbano. Será a partir de las 18,00 horas.

Todos estos preámbulos tienen que indicar a los padres y madres que es el momento de conectarse a las redes sociales, sobre las 18,15 horas, para asistir a una de las sorpresas previstas por los Reyes Magos de Oriente, como es la de saludar a los niños a través de estos canales. Llegado un momento, las luces del Castillo se apagarán y ello indicará que Sus Majestades ya están a punto de comenzar a repartir sus presentes por todas las casas.

En Granada, los Reyes Magos de Oriente recorrerán este martes a partir de las 17,00 horas todos los distritos subidos en un autobús descubierto para que los niños y sus familiares puedan desde sus hogares saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar en esta noche mágica en la que se ha optado por esta alternativa frente a la tradicional cabalgata a causa de la pandemia.

El letrado y director del bufete HispaColex, Javier López y García de la Serrana, encarnará a Melchor. Gaspar será Jacinto Escobar Navas, presidente del colegio de enfermería de Granada y vocal del Consejo Andaluz de Enfermería, mientras que Carlos Oyono Nve Oyana, profesor de moral y religión Católica, representará a Baltasar.

En Córdoba capital, los Reyes Magos recorrerán el cielo en tres globos aerostáticos a partir de las 11,00 horas, mientras que por la tarde, después del recibimiento oficial a las 16,00 horas, participarán en la cabalgata virtual por las calles de la ciudad que da comienzo a las 17,00 horas y que puede seguirse a través de la 'app' gratuita disponible en 'www.losreyesmagosdecordoba.com'. Además, a partir de las 12,00 horas, arrancará el Cortejo Real de Pajes en parapente, que saldrán de El Arenal y recorrerán durante unas dos horas distintos barrios y barriadas cordobesas.

LOS REYES LLEGARÁN EN LANCHAS A IZNÁJAR

En lo que respecta a la provincia, cabe destacar que Melchor, Gaspar y Baltasar surcarán en lanchas a motor el embalse conocido como Lago de Andalucía y desembarcarán en la localidad cordobesa de Iznájar en torno a las 18,00 horas. Una media hora más tarde, Sus Majestades contactarán con los niños del municipio a través de videollamadas con el objetivo de trasladarles sus mejores deseos y confirmarles que han recibido sus cartas.

En la provincia de Málaga, muchas localidades como Marbella, Antequera, Vélez-Málaga o Torremolinos han optado por las cabalgatas estáticas, una forma en la que los tres Reyes Magos podrán recibir a los niños manteniendo las medidas de seguridad.

En capital malagueña tampoco habrá Cabalgata como tal, aunque los Reyes Magos serán recibidos en la Alcazaba por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y a través de las cámaras de televisión se dirigirán a los niños. Luego, harán una ofrenda en la Catedral. Además, se han instalado figuras alegóricas de tamaño gigante de los Reyes Magos en tres puntos del centro histórico de la capital.

Por último, los Reyes Magos tampoco desfilarán este martes por las calles de Almería en cabalgata pero serán recibidos por el Ayuntamiento en una recepción real en la Plaza de la Constitución, sin acceso al público y que se podrá seguir a través de la televisión municipal Interalmería TV a partir de las 18,00 horas.

De este modo, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a camello y se encontrarán con una Plaza Vieja con una decoración especial, donde disfrutarán con diferentes actuaciones musicales, como la Banda Sinfónica San Indalecio, Banda de Música, Orquesta Joven de Almería (OJAL), y el flamenco de la familia de Niño Josele. A su vez contemplarán las acrobacias de los santimbanquis y la actuación de la Duda Teatro.

La recepción real, de aproximadamente una hora de duración, incluirá la emoción de un vídeo de su trayecto por la provincia hasta llegar a Almería. La ceremonia concluirá con un espectáculo piromusical, por lo que, tras la recepción, los Reyes Magos comenzarán el reparto de los regalos en cada casa de los niños almerienses.