El rector de la UCO cifra en un 88% el cumplimiento de los objetivos previstos en su programa electoral

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo (centro), presenta el balance de gestión del mandato 2022-2026. - UCO

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha presentado este jueves el balance de gestión del mandato 2022-2026 en un desayuno informativo celebrado en el Rectorado, donde ha puesto de manifiesto que el equipo de gobierno ha alcanzado el 88% de los 100 objetivos estratégicos y ha ejecutado el 85% de las 548 acciones previstas en el programa electoral.

Según ha informado la UCO en una nota, la comparecencia, en la que Torralbo ha estado acompañado por la vicerrectora de Política Científica, María José Polo, y el gerente de la UCO, Eulalio Fernández, marca el inicio de una ronda de presentaciones que el rector y su equipo realizarán durante las próximas semanas en los distintos centros universitarios, con el objetivo de trasladar los resultados a la comunidad universitaria antes de la convocatoria electoral.

Torralbo ha enmarcado la rendición de cuentas en un ejercicio de responsabilidad institucional y ha afirmado que "la universidad pública se debe a la sociedad". En este contexto, ha explicado que el informe detallado del grado de cumplimiento del programa electoral con el que concurrió a las elecciones en 2022 está disponible para su consulta pública en la web institucional.

Según los datos presentados, se han logrado el 88% de los objetivos estratégicos y se han ejecutado el 85% de las acciones previstas en el programa electoral. Al respecto, el rector ha defendido el alcance de estas cifras "teniendo en cuenta la complejidad de una administración como es la Universidad", recordando que, junto a las medidas comprometidas, el equipo ha tenido que afrontar actuaciones no previstas inicialmente, como la adaptación a la Ley de Subvenciones, que ha calificado como "un reto importante" por su exigencia administrativa.

El balance se articula en torno a los cuatro ejes que han definido el mandato: participación, transparencia, confianza y cercanía. En el ámbito del Personal Docente e Investigador, el rector ha destacado la apuesta por consolidar la figura de Profesor Ayudante Doctor y resolver el "atranco enorme" que existía en los procesos selectivos, con convocatorias que tardaban "dos y tres años en resolverse". El objetivo, ha señalado, ha sido priorizar a quienes partían de situaciones más precarias.

Respecto al Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios, ha afirmado que se ha producido "un giro de 180 grados" en la atención a este colectivo. La nueva Relación de Puestos de Trabajo, la regulación del teletrabajo y la implantación de la carrera profesional horizontal han permitido avanzar en estabilización, promoción interna y mejora del clima laboral.

En relación con el estudiantado, ha subrayado el incremento de becas y ayudas propias y la aprobación consensuada del calendario académico: "lo hemos conseguido a base de mucha escucha y mucho consenso".

En materia de política científica, Torralbo ha defendido que la UCO ha consolidado su posición investigadora con una financiación externa situada en torno al 30%, por encima del 25% fijado como referencia en el nuevo marco normativo andaluz. Ha vinculado este resultado al fortalecimiento de los grupos de investigación, al refuerzo del plan propio de apoyo científico y al incremento de la captación competitiva de fondos nacionales e internacionales.

Asimismo, ha destacado el impulso a la transferencia de conocimiento mediante la actualización del catálogo de capacidades tecnológicas, el fortalecimiento de la relación con el tejido productivo y el desarrollo de Cátedras de Desarrollo Económico y Territorial, orientadas a conectar universidad, empresas e instituciones y a reforzar el impacto social de la actividad investigadora.

INTERNACIONALIZACIÓN

El rector ha destacado también el impulso a la internacionalización como uno de los ejes estratégicos del mandato. En este ámbito, ha subrayado la participación de la Universidad de Córdoba en la alianza europea Invest, integrada por siete universidades. Torralbo ha señalado que la pertenencia a esta alianza permite avanzar hacia titulaciones conjuntas y reforzar la dimensión europea de la institución, favoreciendo la movilidad, la cooperación académica y la proyección internacional de la UCO.

Asimismo, ha destacado el fortalecimiento de la política de movilidad internacional y la ampliación de convenios estratégicos con instituciones extranjeras, como parte de una estrategia orientada a consolidar la presencia internacional de la Universidad.

En materia de infraestructuras, el rector ha defendido la continuidad institucional y ha señalado que "lo que un equipo de gobierno debe hacer cuando llega es continuar con los proyectos ya iniciados". En este sentido, ha destacado la adquisición de la antigua zona militar, que ha pasado a ser propiedad de la Universidad, y el desarrollo del plan plurianual de urbanización del Campus de Rabanales.

La primera fase ya se ha ejecutado y la segunda se encuentra en licitación, incluyendo una nueva bolsa de aparcamiento junto al aulario y mejoras adicionales en la ordenación del campus. También ha señalado el avance del edificio del Vial Norte, que cuenta ya con proyecto técnico y licencia.

En el ámbito tecnológico, ha recalcado la modernización de la infraestructura digital de la Universidad. Entre las actuaciones más relevantes ha señalado la puesta en marcha del nuevo Centro de Proceso de Datos en Rabanales, la renovación de la red wifi en los campus y la mejora de los servicios de telefonía y conectividad. Ha explicado que también se ha avanzado en la administración electrónica y en la mejora de los sistemas de enseñanza virtual, aunque ha reconocido que todavía quedan procedimientos por simplificar y digitalizar.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA DIGITAL

Torralbo ha valorado el impulso a la participación interna mediante la implantación del voto telemático para órganos unipersonales y colegiados. El rector ha subrayado que esta medida supone un avance en el fomento de la democracia digital, al facilitar la participación de la comunidad universitaria y modernizar los procesos electorales internos.

El rector ha subrayado el refuerzo de las políticas de inclusión y compromiso social durante el mandato. Ha destacado la consolidación de programas como Gata Cattana, UCO Incluye, UCO Refugio, UCO Respiro e Hipatia, así como el fortalecimiento de la Unidad de Igualdad y de los protocolos frente al acoso y la violencia machista.

En materia de bienestar y salud, ha puesto en valor la consolidación de la Unidad de Atención Psicológica y el desarrollo del programa UCO Campus Salud, orientado a la promoción de hábitos saludables y al cuidado integral de la comunidad universitaria.

RETOS PENDIENTES

Torralbo ha reconocido que "hay cosas que no hemos podido culminar" y ha identificado como principales retos la simplificación administrativa y la reducción de la carga burocrática, así como determinadas actuaciones vinculadas con las infraestructuras, especialmente en Filosofía y Letras.

En este sentido, ha recordado que "sigue pendiente la cesión de la antigua Biblioteca Provincial comprometida en 2022 con la Delegación del Gobierno". "Tras el cambio de planes de la Junta, como alternativa, la administración autonómica planteó el uso del edificio de Manriquez --actualmente sin actividad-- y la Universidad ha solicitado formalmente a la Consejería de Hacienda la posibilidad de formalizar un contrato de alquiler simbólico para poder adecuarlo y destinarlo a las necesidades del centro, mientras avanza el proyecto definitivo en la antigua zona militar".

La web 'www.uco.es/rendiciondecuentas' centraliza el informe completo en un formato de consulta pública que permite analizar objetivo por objetivo el recorrido de estos cuatro años de gestión.