El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, doctor honoris causa por la Universidad de Panamá

El rector de la UGR, Pedro Mercado, junto a, entre otros, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas - UGR

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Panamá en una ceremonia celebrada este miércoles en el Paraninfo Universitario en la que se ha puesto de manifiesto su trayectoria vinculada a la Filosofía del Derecho, materia de la que es catedrático en la institución académica andaluza.

La ceremonia ha incluido la tradicional imposición de medalla y la entrega de pergamino, así como unas palabras de Mercado, cuya hoja de vida ha sido presentada por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Hernando Franco Muñoz. El acuerdo del Consejo General Universitario para esta distinción ha sido leído por su secretario general, Ricardo Parker.

En su discurso en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, el rector de la UGR ha señalado que recibe el Doctorado Honoris Causa "con humildad, gratitud y un profundo sentido de la responsabilidad" y ha enfatizado el vínculo de dos universidades "hermanas" en la tarea de seguir "abriendo puentes, trayectos formativos de ida y vuelta, oportunidades".

En presencia también de la rectora de la Hispalense, Carmen Vargas, el rector granadino ha enfatizado el papel de la Universidad de Sevilla con la que la UGR "comparte casi 500 años de historia de la educación superior" en Andalucía y la tarea común con Iberoamérica para "construir una comunidad de conocimiento basada en una historia, una lengua y unos desafíos comunes".

Se ha declarado heredero como primer universitario de su familia de "un modelo de Universidad de servicio público" que le permitió "acceder a un mundo, a un proyecto, a una oportunidad para construir una vida". "Este reconocimiento no lo entiendo como un reconocimiento personal, sino un recordatorio del compromiso que todos compartimos con el conocimiento, la justicia social y el desarrollo humano", ha añadido Mercado.

Natural de Arjona (Jaén), el rector de la UGR ha impartido docencia en la Facultad de Derecho y en el Máster Interuniversitario 'Cultura de paz, educación y derechos humanos'. Ha sido profesor visitante en la universidades de Edimburgo (Reino Unido), Catania (Italia), y Guanajuato, en México, país en el que también ha dado clases en el Centro de Estudios Jurídicos de Puebla.

Coordinador y profesor de la maestría de la UGR 'Respuestas del derecho ante el fenómeno de la globalización' en la Universidad de Camagüey (Cuba), ha llevado además la coordinación del Máster en Derechos Humanos de la institución académica granadina con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

En el ámbito de la investigación, es Premio Extraordinario de Doctorado. Autor de varios libros y capítulos de libro y artículos de investigación sobre el análisis económico del Derecho, y sobre globalización, Estado y Derecho, sus últimas líneas de investigación giran en torno a la gobernanza, la democracia y el Derecho, y las nuevas formas de esclavitud y los derechos humanos.

Ha realizado estancias de investigación en Edimburgo, Roma (Italia) y Catania. Ha tomado parte en ocho proyectos de investigación de convocatorias nacionales y de excelencia en el ámbito autonómico y ha sido investigador principal del Proyecto del Plan Nacional I+D+i 'Nuevas formas de esclavitud y derechos humanos'. Ha sido editor de la revista Anales de la Cátedra Francisco Suárez, en 2008-2014 y miembro del consejo editorial de otras revistas científicas, es miembro del Instituto de Investigación de la Paz y de los Conflictos de la UGR y pertenece a la Red Iberoamericana de Investigación sobre Formas contemporáneas de Esclavitud y Derechos Humanos.

En el ámbito de la gestión ha desempeñado distintos cargos y tareas de gestión universitaria. Ha sido miembro del claustro de la UGR en diferentes periodos (2004-2008 y desde 2012 hasta la actualidad), secretario del Departamento de Filosofía del Derecho (1996-2000), así como de las comisiones técnicas que asesoraron la elaboración de los nuevos estatutos de la institución académica de 2003 y de su reforma parcial en 2009.

Ha sido director del Secretariado General Técnico y Desarrollo Normativo (2004-2007) y vicesecretario general de la UGR (2007), así como su secretario general entre 2015 y 2019, año en que asumía el cargo de vicerrector de Política Institucional y Planificación hasta 2022 con Pilar Aranda al frente del Rectorado.