El rector de la Universidad de Jaén (UJA) pide "seguridad y certeza" en torno a la financiación

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha pedido "seguridad y certeza" en torno a la financiación, así como una actitud firme y cohesionada" por parte de la comunidad universitaria y del conjunto de la sociedad.

Así lo ha remarcado durante su intervención en un acto celebrado en el Aula Magna del Campus de Las Lagunillas, que ha contado con la presencia del consejero de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos.

Ruiz ha valorado el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de apertura del curso 2025/2026 de las universidades andaluzas, celebrado este pasado martes en la UPO, por el cual se incrementará el presupuesto universitario durante el ejercicio 2025 en 16 millones de euros, consolidables para los futuros ejercicios.

"Este anuncio hace justicia a las demandas de los rectores de cumplimiento íntegro del modelo de financiación y del acuerdo de financiación extraordinaria firmado, aquí, en Jaén, por el Gobierno Andaluz y los rectores de las universidades públicas andaluzas el pasado 8 de abril de 2025", ha dicho el rector de la UJA.

No obstante, ha apuntado que "quedan importantes conceptos de gastos ineludibles, obligados por ley, pendientes de solución, para conseguir el cumplimiento íntegro de una norma andaluza fundamental y, también, de los acuerdos firmados", por lo que "vamos tarde" conforme a lo dispuesto en el acuerdo de Jaén.

"Ese compromiso, firmado hace ya más cinco meses, debe concretarse con prontitud --antes de final de septiembre-- y aplicarse, en todos sus términos", ha señalado el rector, que ha añadido que ello permitirá al conjunto de universidades públicas andaluzas "atender nuestras necesidades básicas, sin incurrir en déficit, además de centrarnos al completo en nuestras misiones y ejes estratégicos".

"Estamos en la recta final del año 2025 y los presupuestos autonómicos para 2026 ya se están elaborando y se darán a conocer en octubre. Necesitamos la seguridad y las certezas prometidas por el presidente de la Junta de Andalucía en relación a este asunto de vital importancia", ha señalado Ruiz.

También en lo relativo a la financiación, Nicolás Ruiz ha puesto el acento en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, impulsada por el Gobierno de España, entró en vigor en 2023, de la que ha asegurado que "si algo bueno tiene esta norma es el compromiso de destinar, antes de 2030, al menos, el uno por ciento del PIB al sostenimiento económico del Sistema Universitario Español". En este sentido, ha pedido al Gobierno de España que centre sus esfuerzos en garantizar esa ley para que no quede en papel mojado.

Otra cuestión a la que ha hecho referencia el rector ha sido el Grado en Ingeniería Biomédica. Ha defendido que "bien está lo que bien acaba", pero ha apuntado la necesidad de reflexionar sobre "el cuestionable funcionamiento" de la Agencia para la Calidad Científica y Académica de Andalucía (AccuA), que, por dos veces, emitió informe desfavorable a la verificación de estos estudios "estratégicos" que se han retrasado al curso 2026-27.

"La gestión de esta agencia andaluza ha dejado mucho que desear, tanto en aspectos de forma y plazos como en aquellos de fondo. Se ha causado un perjuicio grande e irreparable a nuestra universidad y, también, al alumnado que había confiado en nosotros", ha afirmado Ruiz, que ha urgido a "una revisión profunda" del funcionamiento de Accua.

En su intervención, también ha hecho referencia al número creciente de universidades privadas en España, en concreto, en Andalucía y que, en muchos casos, "no aportan valor añadido al sistema universitario". Así, Ruiz ha explicado que en el último cuarto de siglo, mientras no se ha aprobado la creación de ninguna unidad pública, se han autorizado un total de 27 privadas.

Por otro lado, el rector de la UJA ha reivindicado el papel que debe desempeñar la universidad como "agente activo en la defensa de los derechos humanos y de la paz". "No podemos permanecer impasibles ante la violencia que surge del terrorismo y de las guerras, especialmente ante la masacre de inocentes que asola al pueblo palestino en Gaza, calificada por la ONU como un genocidio, y ante la brutal devastación de Ucrania provocada por la invasión de Rusia", ha afirmado el rector.

MÁS ESTUDIANTES

Sobre el curso que comienza, Nicolás Ruiz ha explicado que la UJA ha incrementado el número de estudiantes de nuevo ingreso, alcanzando los casi 3.500 alumnos y por tercer año consecutivo, se ha revertido la tendencia decreciente de ejercicios anteriores y se ha cubierto la oferta en prácticamente todas las titulaciones, lo que a su juicio es una muestra de que "la sociedad jiennense confía en la UJA, una institución social, territorial, cercana, comprometida, abierta al mundo y con un consolidado prestigio internacional".

En su discurso, también se ha referido a proyectos estratégicos que debe acometer la UJA en el nuevo curso. En primer lugar, nuevas infraestructuras para el alumnado, como la Casa del Estudiantado y dos nuevas residencias universitarias, una en uno de los antiguos edificios de la EPSL en Linares y la otra en el casco antiguo de Jaén.

En cuanto a la investigación, la UJA pondrá en marcha nuevos servicios de apoyo a la investigación en el edificio de Ciencias de la Salud (A0) y en el edificio de Laboratorios de investigación (D4), que dotarán al personal investigador de recursos de vanguardia. También se considera necesario acondicionar nuevos espacios para la docencia e investigación, razón por la que se iniciarán actuaciones en los edificios de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y el Aula Magna.

Asimismo, el rector ha hecho referencia a lo que ha calificado como "una demanda imprescindible para la UJA y para la ciudad de Jaén", afirmando que se necesita que "se cumpla, cuanto antes, el convenio firmado con el Ayuntamiento de Jaén, hace ya 25 años, mediante la cesión de los 130.000 metros cuadrados de suelo comprometido".

"Hemos agotado toda la edificabilidad disponible en este campus", ha dicho el rector, que ha agradecido los pasos que está dando el Ayuntamiento, pero ha reclamado "más celeridad".

Por último, Nicolás Ruiz ha explicado que su obligación como rector es actuar contra todas aquellas situaciones injustas que sean lesivas para la universidad y la sociedad jiennense. "Defenderé a la UJA, con voz firme, con argumentos sólidos y con lealtad institucional", ha dicho Ruiz, al tiempo que ha añadido que su "única militancia es la UJA y Jaén".

Por otra parte, ha apuntado que es necesario el apoyo de los representantes políticos, independientemente de sus siglas, para resolver los problemas, cada vez mayores, que tiene la Universidad de Jaén y que, en modo alguno, utilicen la institución para generar confrontación o rédito político.

En su opinión, Jaén "comienza a cambiar". "Debemos asumir que la solución a nuestros retos y desafíos no está en el conformismo, la apatía y la inercia del pasado, sino en la acción colectiva y la determinación de la sociedad para tomar las riendas de su futuro".