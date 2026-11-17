El rector de Cádiz, Casimiro Mantell, en la comisión de Economía sobre el proyecto de presupuestos para 2027 del 17 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las universidades públicas andaluzas han lanzado este martes un aviso sobre el proyecto de presupuestos para 2027 que ya se encuentra en tramitación parlamentaria para su aprobación: "Nos genera una enorme preocupación la autorización de los costes de personal para 2027. Las cuantías previstas deben ajustarse a la evolución real de las plantillas y contemplar todas las obligaciones económicas que debemos afrontar. Obligaciones que derivan de decisiones normativas ajenas a las universidades y que deben contar con la correspondiente cobertura presupuestaria". Además de esta reclamación de actualización de la cota de personal, las universidades han demandado de cara a los presupuestos de 2027 al menos 15 millones para cumplir la cláusula de salvaguarda; 26 millones por la actualización de los gastos corrientes y 39 millones para salvar la "insuficiencia de financiación" del sistema.

Sobre la cota de personal, "si tomamos como referencia la liquidación de 2025 y añadimos el incremento salarial correspondiente a 2026, la diferencia respecto a las cuantías recogidas en el proyecto de ley supera los 68 millones de euros". Así lo ha manifestado en representación de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) Casimiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz (UCA), que ha leído una intervención consensuada por los rectores ante la comisión de Economía en el Parlamento para recabar las opiniones de los agentes sociales sobre el proyecto de presupuestos para 2027.

Esta revisión de la cota de personal para adecuarla a las obligaciones reales de las universidades vía enmienda a los presupuestos es uno de los cuatro compromisos que las universidades andaluzas quieren arrancar a la Junta de Andalucía. El resto son: culminar el reparto de financiación correspondiente a 2026 --38 millones adicionales antes de que termine el año--; acordar una "hoja de ruta estable" para la financiación de las bonificaciones de matrícula, la nivelación universitaria, las infraestructuras y el impulso a la investigación; e incorporar en 2027 los "recursos necesarios" para garantizar la "suficiencia financiera, tomando como referencia el análisis de los capítulos 1 y 2, y no limitándonos a la cláusula de salvaguarda, vía enmienda".

Sobre la suficiencia financiera, el rector de la UCA ha señalado que las gerencias de las universidades han realizado un análisis tomando como referencia las cuentas cerradas de 2025 al que han aplicado los criterios del apartado 3.3 del modelo de financiación. "El resultado es que para garantizar el principio de suficiencia financiera en 2027, la financiación necesaria para el funcionamiento ordinario del conjunto del sistema universitario público andaluz debería ascender a 1.875 millones" frente a los 1.836 previstos en el proyecto de presupuestos: "En el proyecto existe una diferencia de, al menos, 39 millones", ha insistido Mantell.

Aunque el presupuesto contempla para 2027 un total de 1.925 millones --casi 100 millones más que en 2026--, "no todo ese importe es financiación disponible para el funcionamiento ordinario". Una parte, ha explicado el rector, son partidas finalistas, destinadas a actuaciones concretas, y otras se dirige a compensar los ingresos que las universidades dejan de percibir por las bonificaciones y exenciones de matrícula. "Por tanto, si nos centramos en los recursos destinados al funcionamiento ordinario, el proyecto recoge 1.836 millones". "Reconocemos el incremento pero "¿es suficiente este aumento para cubrir el incremento real de los costes y garantizar la suficiencia financiera?".

"Quiero subrayar --ha remarcado el rector-- que estamos hablando exclusivamente de la financiación necesaria para sostener el funcionamiento ordinario de las universidades, no de resolver todas las necesidades acumuladas del sistema". De hecho, para los rectores andaluces,el debate se ha centrado, hasta ahora, en la cláusula de salvaguarda cuando esta, siendo una "garantía importante", es el "umbral mínimo de financiación, no el objetivo al que debe aspirar el sistema universitario público andaluz". Centrándolo sólo en dicha cláusula, las universidades apuntan a "una necesidad adicional en el proyecto de ley de presupuestos de al menos 15 millones".

Pero el modelo es "mucho más". De hecho, prevé la aplicación de coeficientes de actualización para incremento de costes de personal pero también de gastos de funcionamiento (gastos corrientes como luz y agua). En concreto, para 2027, la estimación de las gerencias universitarias supera los 26 millones. Igualmente, el rector de la UCA ha reclamado la incorporación en 2027 del mecanismo de nivelación de manera que "las universidades que arrastran mayores dificultades estructurales y desequilibrios presupuestarios puedan recuperar progresivamente su sostenibilidad financiera". "Debemos evitar que las insuficiencias acumuladas durante años terminen convirtiéndose en un problema crónico".

Aunque se "valora positivamente" la concesión de préstamos --50 millones-- para inversiones, "estos no deben sustituir al plan plurianual de inversiones para conservar, modernizar y desarrollar los campus". "No parece razonable --ha llamado la atención Mantell-- que entre administraciones públicas que colaboran para garantizar un servicio público esencial se cobren intereses por instrumentos de financiación destinados a atender las necesidades de ese servicio. Creemos que deben explorarse condiciones más ventajosas, incluida su eliminación".