Los rectores ven "indiscutible" la "privatización" del sistema universitario y afean a la Junta la nueva vía "exprés"

JAÉN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha considerado "indiscutible" que "se está viviendo un proceso de privatización del sistema universitario" en la comunidad y ha reiterado la "clarísima" oposición a la implantación de una nueva entidad privada.

En concreto, la Pontificia Comillas, que aspira a impartir enseñanzas del Grado de Enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos, desascrito de la Universidad de Sevilla (US) y sobre la que la Junta ha reprochado a las universidades públicas que no adscriban San Juan de Dios.

A preguntas de los periodistas en Jaén, el también rector de la sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha expresado su preocupación y sorpresa por una propuesta de la que no han "sabido nada" hasta el 4 de julio.

"El jueves pasado se nos manda la convocatoria diciendo aquí está la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar este nuevo Grado en Enfermería. Por lo tanto, hasta el jueves pasado no teníamos ni idea. Poco tiempo se nos puede dar a los rectores para pretender que en tres días alguien asuma un centro adscrito, cuando cualquiera sabe que se tardan meses, por no decir años, en incorporar un centro adscrito a cualquier universidad", ha explicado.

A ello ha sumado una cuestión importante, ya que "este centro adscrito no sale de la nada": viene de la Universidad de Sevilla y se desascribe de ella "por un conflicto" con la US, "que no quiere renovar un convenio en un determinado tiempo".

"Difícilmente podemos una universidad pública andaluza decir que asumimos a un centro adscrito que viene con esos antecedentes, que es de ruptura previamente con una universidad y no con cualquiera, con la universidad más antigua y más grande de Andalucía", ha afirmado Oliva.

Además, le "ha llamado mucho la atención" que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación "no ha mencionado en absoluto" "ni a la Universidad Loyola ni a la Universidad Fernando III, dos universidades privadas de corte católico que ya existen en Andalucía" y que, "a lo mejor, podrían haber cogido concretamente ese centro".

En todo caso, ha subrayado que el "proceso de privatización del sistema universitario" que se vive en Andalucía "es indiscutible", pasando en dos años "de una universidad privada a cinco ya", aprobadas o en "tramitación actualmente" otras dos.

"Esto pone de manifiesto algo completamente objetivo. Pero lo que ocurrió ayer --en alusión al caso de San Juan de Dios-- es distinto y nos preocupa especialmente y por eso sacamos este comunicado conjunto y por unanimidad", ha comentado en referencia al que lanzaron este lunes ante la reunión Consejo Andaluz de Universidades previsto este martes en Jaén.

Se trata, según ha detallado, de que "una universidad privada con sede en Madrid", que "no está en Andalucía ni ha pasado por el Parlamento andaluz", va a empezar a impartir un Grado en Enfermería" en el referido centro de Bormujos.

DIFERENCIA

El presidente de AUPA ha precisado que la diferencia con lo ocurrido antes es que hasta ahora, si una universidad privada quería venir a Andalucía debía presentar "un proyecto muy complejo sometido a la ley" y que debía pasar también por distintos órganos.

Frente a ello, ahora se plantea "una forma exprés y por la puerta de atrás de entrar en el sistema universitario andaluz". Al hilo, ha expresado la preocupación por que, con los distintos centros adscritos que hay en las distintas universidades andaluzas, "cualquier universidad pueda simplemente decir cojo este centro adscrito, me lo llevo y empiezo a impartir docencia en Andalucía, sin ni siquiera pasar por el control al menos preceptivo de la legislación y del Parlamento" autonómico.

"Por lo tanto, estamos muy, muy preocupados y por esa razón, ayer, incluso de forma excepcional, anticipamos nuestro voto públicamente. Nuestro voto va a ser clarísimamente que no, que estamos en contra de eso porque entendemos que es una forma excesiva ya de traer universidades privadas a Andalucía y completamente injustificada", ha recalcado.

Preguntado por si tienen datos de que pueda darse esta situación con otros centros adscritos, el rector de la UPO ha dicho que "no son sospechas", sino que saben "que en muchas ocasiones las universidades privadas de fuera de la comunidad se han interesado".

"Eso ya se ha dado con anterioridad y, por lo tanto, ahora que incluso se abre esta puerta clarísimamente, entendemos que es bastante previsible que podamos encontrarnos con este problema", ha manifestado.

REQUISITOS

Además, según ha agregado, "estas universidades, a partir de ahora, pueden empezar a pedir títulos sin problema, porque se someten ya a un decreto andaluz en el cual las universidades privadas pueden pedir estos títulos sin ni siquiera tener que demostrar el cumplimiento de todos los requisitos" de las públicas.

"Y esto es una realidad. Nosotros tenemos que demostrar cumplimiento de requisitos de recursos humanos, de empleabilidad, de demanda de la titulación y las universidades privadas están excluidas. Por lo tanto, digamos que es una forma muy fácil de acceder", ha incidido.

De ahí que tuvieran que "salir clarísimamente" anunciando su voto en contra en el Consejo Andaluz de Universidades, pese a que su posición "es no vinculante" y "quien gobierna es quien toma las decisiones y ejecuta".

"Si finalmente lo hace, lo asumiremos y lo respetaremos. Estaremos en contra, clarísimamente en contra. Lo mismo ha ocurrido con las cuatro universidades privadas, las dos aprobadas y las dos en tramitación. En las cuatro nos hemos opuesto. Y nos hemos opuesto en base a informes jurídicos y académicos completos en los que justificamos el porqué de nuestra oposición", ha subrayado.

ASUMIR RESPONSABILIDADES Y CRÍTICAS

Por otro lado, cuestionado por la tibieza que, según la Consejería, exhibe AUPA con el Gobierno central, Oliva ha recordado que "la administración competente en materia de universidades es la Junta de Andalucía" y "cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades".

Igualmente, ha hablado de los comunicados emitidos "agradeciendo" a la Consejería la gestión para conseguir más de 700 plazas de ayudante doctor o el "acuerdo histórico" de los complementos autonómicos para el profesorado y la carrera horizontal para el personal técnico de administración y servicios.

"No se puede tener la piel tan sensible de que cuando hacemos las cosas bien entre todos y nos felicitamos, todo está bien, pero cuando discrepamos clarísimamente por algo que, además, desde la Consejería saben que es muy sensible para nosotros, pues uno tiene que saber asumir las críticas sobre determinadas decisiones (...) abiertamente conflictivas", ha declarado.

Así las cosas, ha matizado que no hay "ningún tipo de dureza, sino firmeza en la defensa de los principios" que la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas tiene que defender.

FINANCIACIÓN

Finalmente, su presidente ha hablado del nuevo modelo de financiación, en el que se recogía "un primer reparto de presupuesto para las universidades públicas andaluzas sobre una envolvente de 1.685 millones de euros" y "faltan todavía alrededor de 25 millones de euros para cumplir" con lo establecido.

"Un modelo de financiación que aprobamos por asentimiento, por consenso, con el cual estamos de acuerdo, pero que hay que cumplir. Que hay que cumplir en el sentido de que tiene que venir dotado de la financiación suficiente para que ese marco teórico se haga realidad", ha concluido.