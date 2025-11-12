La recuperación de presupuesto propio en 2026 permitirá al Imefe de Jaén hacer políticas de empleo "de forma más eficaz"

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén contará en 2026 con presupuesto propio por primera vez en ocho años, lo que permitirá "planificar, ejecutar y evaluar las políticas de empleo de manera más eficaz y con mayor autonomía".

Así lo ha señalado este miércoles el cuarto teniente de alcalde y concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, quien ha destacado que esta recuperación "fortalece el empleo" en la ciudad y devuelve al citado organismo autónomo "la herramienta esencial para planificar con rigor".

Según ha explicado, el objetivo marcado para el próximo año es alcanzar al menos un 40 por ciento de inserción laboral, con foco en los resultados y en cada barrio de Jaén.

El edil ha detallado que el presupuesto del Imefe para 2026 asciende a 1.795.035,16 euros en gastos y 2.149.288,12 euros en ingresos. La diferencia, 354.252,96 euros, corresponde a la formalización contable del mecanismo de pago a proveedores de 2023, ajustado en el presupuesto municipal matriz.

"El documento cumple la normativa, mantiene el equilibrio sin déficit inicial y dota de previsión y estabilidad a los servicios que la ciudadanía necesita", ha afirmado García Millán.

En cuanto al origen de los principales ingresos, proceden de las transferencias corrientes del Ayuntamiento de Jaén (2.134.038,12 euros), complementadas con tasas y precios públicos de Aula Mentor (5.000 euros), expedición de documentos (5.250 euros) e intereses por depósitos (5.000 euros). El edil ha subrayado que "cada euro debe traducirse en competencias reales para trabajar y emprender en Jaén".

Con respecto a los gastos, ha apuntado que se prioriza "a las personas que prestan el servicio público dotando al capítulo 1 de personal con un 1.637.329,60 euros conforme a plantilla y normativa". De otro lado, 111.205,56 euros se destinan a bienes y servicios: mantenimiento, seguridad, estudios y trabajos técnicos; a lo que hay que sumar las cuantías de gastos financieros y gastos corrientes.

El concejal ha precisado que el Imefe centrará sus esfuerzos en cuatro líneas clave, siendo el programa Atenea la prioridad operativa en 2026 "porque suma orientación, formación y prácticas con enfoque de inserción rápida y con un objetivo claro: lograr al menos un 40 por ciento de inserción".

Por otra parte, se encuentra el Aula Mentor, que ofrece formación flexible para adultos en las sedes de San Andrés y Emplaza. Además, se reforzará la red con Secot (voluntariado sénior experto) para mentorización de emprendedores y empleabilidad, y se lanzará el Premio al Comercio Local para reconocer, innovar y dinamizar el centro.

"Son pequeñas palancas con alto retorno social", ha asegurado García Millán, quien ha añadido que, en todo este proceso, "la transparencia será una pieza fundamental" y, para ello, el Imefe informará periódicamente de la ejecución del presupuesto. Y es que, según ha dicho, "la ciudadanía debe poder evaluar si cada euro reduce el paro, mejora la empleabilidad y aporta estabilidad a las empresas locales".