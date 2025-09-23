Recuperadas tres nuevas líneas de transporte escolar en Jaén mientras siguen protestas por los problemas en el servicio

Concentración ante la falta de transporte escolar ante el IES Sierra Mágina. - PSOE DE HUELMA

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado la recuperación de tres nuevas líneas de transporte escolar en la provincia de Jaén "en los próximos días", probablemente, "a finales de esta semana"; mientras se mantienen quejas y protestas del alumnado y familias afectadas por los problemas en el servicio.

De hecho, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Escuela Pública de Jaén (Fampa) Los Olivos ha convocado una concentración el viernes para exigir un servicio "digno, suficiente y adaptado a las necesidades reales" del alumnado.

Cabe recordar que el curso se inició en la provincia sin 15 líneas de autobús escolar, de las que ocho quedaron restablecidas este lunes. Ahora, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) "ha dado respuesta al parón de transporte de tres de las siete rutas que quedaban afectadas".

Con ello, son 139 alumnos y alumnas los que recuperarán el servicio, de los más de 3.800 estudiantes de la provincia que lo tienen, "después de que la empresa que las cubría rechazara continuar con el servicio", según ha informado este martes en una nota el Gobierno andaluz.

Concretamente, se han recuperado los servicios de Huelma, cuyas rutas transportaban alumnado de Cambil, Arbuniel y Bélmez de la Moraleda. Ha sido la empresa Mágina Sur & Bayona SL la que se ha hecho cargo de la prestación del servicio.

El centro educativo de destino que verá el servicio restablecido "en los próximos días", será el IES Sierra Mágina de Huelma. Desde el servicio de transporte trasladan a la Agencia Pública Andaluza de Educación "el interés por prestar el servicio a finales de esta semana".

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, ha recordado que este lunes, "se restablecieron ocho de las 15 rutas que había afectadas, siendo 191 alumnos y alumnas los que se incorporaron con normalidad a los centros".

"Se sigue trabajando intensamente para que en los próximos días queden restituidas las cuatro rutas que quedan afectadas, para que la situación quede resuelta en su totalidad y el servicio de transporte vuelva a funcionar con normalidad, en la provincia de Jaén", ha destacado. Esas líneas todavía sin funcionar afectan a centros de Porcuna, Arjona y Carchelejo/Campillo de Arenas.

Solano ha añadido que "se está manteniendo contacto con los centros educativos de las localidades de origen y ayuntamientos para el acondicionamiento de espacios que faciliten la enseñanza presencial para el traslado del profesorado y poder continuar su formación reglada, en el caso que persista la situación".

PREOCUPACIÓN

Por su parte, Fampa Los Olivos ha expresado su "profunda preocupación" por la situación que todavía sufre parte del alumnado de la provincia. Ha considerado que "este grave problema" es "consecuencia directa de una licitación desierta y de unos contratos de transporte que no garantizan ni la continuidad, ni la rentabilidad de las rutas escolares".

"Una casuística que nos recuerda a lo sucedido años atrás con el servicio de comedores. La provincia de Jaén vuelve a quedarse atrás, marginada, en el vagón de cola de Andalucía, siendo la única provincia donde el servicio del transporte escolar espera su adjudicación", ha afirmado en un comunicado.

Por ello, ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a la Delegación Territorial en Jaén, en particular, "una solución inmediata y eficaz, que garantice el derecho a la educación en igualdad de condiciones para todo el alumnado de la escuela pública".

Desde la federación, se ha recalcado que la falta de transporte "no solo genera un perjuicio en la organización familiar y económica de muchos hogares", sino que también "pone en riesgo la asistencia regular a clase y la equidad del sistema educativo".

"Las familias de la escuela pública no podemos seguir soportando retrasos, improvisaciones ni respuestas insuficientes. No entendemos que se dé pie a comenzar el curso escolar sin este servicio básico, sin prever con antelación e improvisando siempre, con el perjuicio permanente hacia nuestra educación pública", ha asegurado.

CONCENTRACIONES

Por ello, Fampa Los Olivos, junto con las ampas afectadas, ha convocado una concentración el próximo viernes a las 12,00 horas ante la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén para reclamar "soluciones urgentes y definitivas".

Una protesta que se suma a otras que se han venido desarrollando desde que surgiera el problema tanto en la Delegación de Desarrollo Educativo como ante centros afectados. Este martes, de hecho, se ha celebrado una concentración ante el IES Sierra Mágina, de Huelma, convocada por la ampa Santillana.

Este miércoles habrá otra ante el IES Nuestra Señora de Alharilla, de Porcuna, impulsada por las familias de los entorno a 50 estudiantes de Higuera de Calatrava y Valenzuela que siguen sin autobús y con el apoyo de la asociación de padres y madres. Está prevista a primera hora, entre las 8,15 y las 8,45 horas.