Recuperado el broche de la Virgen de la Encarnación tras ser robado en la iglesia del Sector Sur de Córdoba

Broche sustraído en Córdoba - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recuperado tras haber sido sustraído el broche que portaba la imagen de la Virgen de la Encarnación en una iglesia situada en la zona del Sector Sur de Córdoba capital. Por el momento, se ha identificado y detenido al presunto responsable de los hechos.

El pasado día 6 de octubre, los agentes conocieron que varias personas, de identidad desconocida, habían accedido por fuerza al interior del templo, tal y como ha concretado el Cuerpo en un comunicado.

Así, una vez en su interior, habían sustraído varios efectos, entre ellos el broche que portaba la imagen religiosa en su pecho.

De esta forma, localizaron y recuperaron el broche, que ha sido devuelto a su legítimo propietario, si bien la investigación policial continúa abierta.

Cabe mencionar que este robo no es un hecho aislado, dado que, con anterioridad, se habrían producido otros dos robos con fuerza en la misma sede eclesiástica, habiendo sido sustraídos diversos equipos de audio y música.