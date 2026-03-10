Recuperan siete tapices flamencos de la Catedral de Granada con escenas de la vida de Constantino el Grande

Convenio de la RFT y la Catedral de Granada para el estudio y conservación de siete tapices flamencos con escenas de la vida de Constantino el Grande - REAL FÁBRICA DE TAPICES

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Real Fábrica de Tapices (RFT), Alejandro Klecker de Elizalde, y el deán de la Catedral de Granada, Eduardo García López, han firmado este martes un convenio de colaboración para el estudio, la diagnosis y la restauración de la serie de siete tapices flamencos con escenas de la vida de Constantino el Grande, una de las colecciones textiles históricas más relevantes de las conservadas en el templo metropolitano granadino.

Durante la firma del convenio, el director general de la RFT ha subrayado el compromiso de la institución a la que representa. "Como manufactura histórica, líder en la fabricación y restauración de tejidos históricos, ponemos ese conocimiento al servicio de proyectos como éste, participando activamente en el desarrollo de procedimientos y tecnologías para la restauración de tejidos históricos y contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural", ha indicado Klecker de Elizalde.

Según han informado la RFT y la Catedral de Granada en una nota de prensa, el deán ha destacado por su parte el valor patrimonial de la colección y la relevancia del proyecto: "La reforma integral de la torre de la Catedral que se está llevando a cabo incluye también el museo situado en su planta baja, donde se encontraban estos valiosos tapices".

"Este contexto ofrece una oportunidad idónea para abordar su estudio, conservación y puesta en valor. Contar con la RFT supone una garantía, avalada por la calidad de sus trabajos y por una tradición tricentenaria. Confiamos en poder encontrar patrocinadores que nos ayuden a afrontar este nuevo reto en el marco de la puesta a punto de la Catedral con motivo de su quinto centenario", ha añadido.

En virtud de este acuerdo, el Cabildo de la Catedral depositará gratuitamente estas excepcionales piezas en la RFT, que asumirá la realización de un riguroso estudio técnico y acometerá su restauración conforme a los estándares internacionales de conservación del patrimonio textil, una vez ambas instituciones hayan encontrado financiación externa, mediante fórmulas de patrocinio o mecenazgo, dirigido a grandes empresas e instituciones privadas.