GRANADA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada atendió a 19.000 personas en la Costa en 2021, según ha informado este miércoles el presidente de la institución provincial, José Entrena, durante su visita a esta comarca, en la que ha estado acompañado por la diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, y de los diputados de Deportes, Manuel Guirado, y de Asistencia a Municipios, Juan Antonio Palomino.

Tras un encuentro institucional con la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, en la que han realizado un recorrido por las obras que se están llevando a cabo en el municipio, los representantes provinciales han visitado el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Costa donde han realizado un balance de la situación de los servicios sociales en la comarca.

De la inversión realizada en 2021, fue la atención a la dependencia, a través del servicio de ayuda a domicilio, el programa que recibió más fondos, con más de 5,1 millones de euros y 1.171 usuarios. Le siguen los programas de inclusión social y apoyo a familias desfavorecidas, con una inversión de más de medio millón de euros distribuidos entre los planes de urgencia social, las ayudas económicas familiares y las ayudas de emergencia social. Por último, el área de Bienestar Social subvencionó proyectos de 31 asociaciones por un valor cercano a los 28.000 euros.

Entrena se ha referido al importante incremento de las inversiones que destina la Diputación a programas de protección social. Así, ha anunciado que la institución provincial tiene prevista para 2022 una inversión de 8.880.000 euros en distintos programas de bienestar social en la comarca, frente a los 6.400.000 euros que se inyectaron en 2021, lo que representa un incremento del presupuesto de más de 2,4 millones de euros respecto al año anterior y de casi 4 millones respecto a 2020, cuando se destinaron 4.976.577 euros a este fin.

El presidente de la Diputación ha destacado el compromiso del gobierno provincial con las políticas de protección, a través de los programas de inclusión social y apoyo a familias desfavorecidas, emergencia social y ayudas económicas familiares. También ha aludido a las actuaciones realizadas por la institución provincial para reactivar la economía, a través de diferentes planes de inversión.

"IMPULSO" DE DIPUTACIÓN

La alcaldesa de Salobreña, por su parte, ha agradecido el despliegue de la institución provincial en el ámbito social en momentos en que los ayuntamientos no podían ni acceder a una mascarilla. "No hay una sola área de la gestión municipal que no esté impregnada por el impulso de la Diputación provincial, y eso se traduce en fondos" ha señalado.

Por otra parte, la regidora ha aprovechado la ocasión para pedir que se tenga en cuenta a Salobreña en futuras convocatorias de fondos europeos para la ejecución de proyectos vitales para el municipio como la remodelación integral del núcleo histórico, el anillo verde, el ciclo integral del agua o la construcción de un nuevo centro de Servicios Sociales Comunitarios.

Durante la visita a Salobreña, los dirigentes provinciales han recorrido algunas de las actuaciones que se ejecutan en el municipio con cargo a los planes de inversiones de la Diputación. Así, han visitado el Parque de la libertad, donde se ha construido una zona de aparcamiento, columpios infantiles, parque biosaludable y pista deportiva, obras que se han financiado con los PPYOS, con una inversión de 200.000 euros.

También han recorrido el Centro de Mayores de La Caleta, donde se están ejecutando obras de reforma, también con cargo a los PPOYS, con una inversión de 90.000 euros.

El presidente y los diputados han visitado también Albuñol para conocer, de la mano de su alcaldesa, María José Sánchez, el nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios del municipio, una obra ejecutada por la institución provincial a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) con una inversión de 716.000 euros.

También han visitado las instalaciones del centro de participación activa de mayores de Albuñol, que cuenta con financiación de la Diputación para equipamiento, así como el Centro de Participación Activa de Mayores de La Rábita.