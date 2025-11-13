Redondo cree que el PP "utiliza" a las víctimas contra el Gobierno tras la "incidencia puntual" en pulseras antimaltrato

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado este jueves que el PP "utiliza" a las víctimas de violencia de género como "ariete" contra el Gobierno por los fallos de las pulseras antimaltrato, en lo que ha señalado que ha sido una "incidencia puntual" en el marco de un sistema de protección que ha defendido que "funciona".

La titular de Igualdad ha atendido a los medios acompañada por el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado, José Antonio Montilla, antes de presidir el acto de clausura del VIII Congreso Internacional Género y Derecho en la capital granadina.

Al PP, según Redondo, no le "importa tanto" la seguridad de las víctimas como utilizarlas como "ariete" contra el Gobierno, recordando la ministra que trató de localizar al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, para informarle sobre la incidencia en el sistema de pulseras para maltratadores, el sistema Cometa, pero no contestó. "Ni me cogió el teléfono ni respondió a mis mensajes", ha aseverado en Granada.

"Precisamente porque la tecnología falla y porque los sistemas tecnológicos no son cien por cien fiables" y hubo "una incidencia de unas horas" es importante avanzar en la "coordinación" con comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos para reforzar "constantemente" la red en la que se apoya el sistema de seguridad, lo cual para el Gobierno "es la prioridad".

"El Ministerio tiene una única prioridad que es la lucha contra la violencia de género y las violencias sexuales" y para ello está "reforzando todos los instrumentos para evitar que se produzcan esos terribles asesinatos, 36 en lo que va de año" de los cuales, "once en Andalucía", esto es, ha especificado Redondo, "casi el 30 por ciento" en esta comunidad autónoma.

Ha asegurado en este contexto que el Gobierno pone a disposición del sistema "máxima prioridad, máximos recursos y toda la disponibilidad del Ministerio para valorar, analizar e intentar mejorar", y ha detallado, a preguntas de los periodistas, que ha comparecido en el Congreso y en el Senado al respecto, habiendo solicitado a petición próxima otra comparecencia "para facilitar toda la información" en la Cámara Baja, que ha señalado está prevista para la próxima semana.

Por otra parte, sobre las críticas de la Junta acerca de supuestos fallos en VioGén para la comunicación con las víctimas, Redondo ha apuntado que o "no ha entendido bien el sistema, no lo comprende o no lo ha estudiado" y que "no todas las víctimas van a favorecer que se conozcan sus datos" aludiendo a que solo en casos de vulnerabilidad, existe acceso sin esa autorización previa.

"Hay que tranquilizar a las mujeres, este es un tema muy sensible" que a veces deriva en una vivencia "terrorífica" y "en una situación de miedo" pero "el sistema funciona" y "no hay ninguna mujer que portando la pulsera haya sido asesinada", ha aseverado Redondo.