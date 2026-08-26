La reforma de la plaza de la Constitución de Jaén supondrá una "mejora sustancial" de arbolado y masa vegetal

Árboles de la plaza de la Constitución durante las obras de reforma. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado este miércoles que la reforma de la plaza de la Constitución que se está llevando a cabo "supondrá una mejora sustancial de su arbolado y de su masa vegetal".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el concejal de Medio Ambiente, José María Cano, quien ha explicado que el proyecto mejorado "duplica el número de magnolios existentes, pasando de los diez actuales a 21 ejemplares de calibre 35 y alrededor de seis metros de altura, que completarán el perímetro de la plaza y la zona de acceso hacia Bernabé Soriano".

A esta "importante ampliación del arbolado" se suma la creación de una nueva jardinera con plantas de flor y la incorporación de especies arbustivas y ornamentales en el entorno de la fuente, lo que permitirá transformar y mejorar ambiental y paisajísticamente este espacio emblemático de la ciudad.

El edil ha afirmado que estas actuaciones "demuestran que las acusaciones del PP no se corresponden con la realidad del proyecto". "Es difícil hablar de ataque al medio ambiente cuando se pasa de diez a 21 magnolios, se incorporan nuevas plantas de flor y arbustivas y se refuerza la presencia de vegetación en la plaza", ha asegurado.

Al hilo, ha lamentado que el portavoz 'popular', Antonio Losa, "pretenda generar alarma entre los jiennenses utilizando el arbolado como arma política, cuando los datos objetivos del proyecto dicen exactamente lo contrario".

Cano ha incidido en que esta actuación en el arbolado está contemplada en el proyecto mejorado de la plaza y que la plantación de los nuevos ejemplares se llevará a cabo de manera inminente, aprovechando las zanjas que actualmente se están ejecutando para mejorar las acometidas de agua y alcantarillado.

Igualmente, ha aludido al "compromiso expreso" de la empresa adjudicataria para extremar el cuidado de las especies arbóreas existentes y proceder a su reposición en caso de que alguna pudiera sufrir daños o pérdidas durante el desarrollo de los trabajos, todo ello bajo la supervisión de los técnicos municipales de Medio Ambiente.

"Lo que estamos haciendo es mejorar la plaza, incrementar su masa arbórea y vegetal y garantizar que las especies existentes reciban la protección y el seguimiento técnico necesario. Por tanto, resulta cuanto menos sorprendente que el Partido Popular hable de destrucción ambiental cuando el proyecto contempla más árboles y más vegetación y ni siquiera se ha preocupado por conocer cual es el procedimiento que se está llevando a cabo para dicha preservación", ha declarado.

Caño ha añadido que, "si el señor Losa tiene realmente preocupación por el medio ambiente de Jaén", debería ampliar su mirada más allá de la plaza de la Constitución y darse "una vuelta por el parque periurbano de Santa Catalina y Neveral, donde permanece desde hace meses una importante cantidad de masa arbórea caída y sin retirar".

"Ahí sí estamos hablando de una cuestión que debería preocuparnos y ocuparnos, especialmente por el riesgo que supone ante un posible incendio. Desde el Ayuntamiento llevamos tiempo reclamando a la Junta de Andalucía que actúe y retire esos restos vegetales", ha explicado.

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente ha considerado que sería bueno que el PP "dedicara también su atención a esta situación y exigiera a sus responsables en la Junta la limpieza y mantenimiento de este espacio natural".