Refuerzo de personal y actividades culturales en el cementerio de Granada por el Día de Todos los Santos

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita el cementerio municipal de San José. Archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha el dispositivo especial para la festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, con el objetivo de garantizar la seguridad, la accesibilidad, la comodidad y la salubridad de los miles de granadinos que visitarán el Cementerio Municipal de San José durante los próximos días.

En lo referente al Camposanto, el dispositivo contempla la ampliación de los recursos de atención al visitante, con personal identificado en los accesos y en distintos puntos del cementerio.

El equipo de escaleristas estará disponible de forma ininterrumpida entre las 9,00 y las 18,00 horas hasta el 2 de noviembre. Asimismo, se reforzará el servicio de limpieza y mantenimiento del recinto, con mayor frecuencia de recogida de residuos durante el periodo de mayor afluencia.

Por su parte, la Policía Local desplegará un dispositivo especial de colaboración también hasta el 2 de noviembre. Los servicios de transporte público urbano y las paradas de taxi se reforzarán con ampliación de dársenas y espacios reservados entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre.

El acceso de vehículos para personas con movilidad reducida estará autorizado entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre, en horario de 9,00 a 11,00 horas.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha destacado que "el Día de Todos los Santos es una fecha muy especial para los granadinos, un momento en el que las familias quieren rendir homenaje a sus seres queridos con tranquilidad y con dignidad; por ello, todos los operativos están a punto para que puedan vivir estos en el mejor contexto posible".

TRANSPORTE Y LIMPIEZA

Por su parte, el Área de Movilidad ha puesto en marcha un refuerzo progresivo del transporte urbano colectivo en las líneas que dan servicio al Cementerio Municipal de San José. Las líneas 13 y C35 ampliarán su frecuencia de paso durante los días de mayor afluencia, adaptando el servicio a la demanda.

La línea 13 inició su refuerzo el pasado viernes 23 de octubre y lo mantendrá hasta el lunes 2 de noviembre, reduciendo frecuencias según las necesidades, y llegando al punto de máxima intensidad llega el fin de semana festivo: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre se desplegarán 6 vehículos por la mañana y 5 por la tarde, con un intervalo de paso de entre 8 y 15 minutos.

El lunes 2 de noviembre, festivo, se mantendrá un refuerzo de 3 vehículos por la mañana y 2 por la tarde, con frecuencias de 12 a 15 minutos. La línea C35 también refuerza su servicio durante el periodo festivo.

Desde el viernes 23 se vienen incrementando frecuencias y desde este viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, el refuerzo se mantiene en esas mismas franjas horarias con intervalos de entre 15 y 30 minutos según el momento del día.

El dispositivo de transporte se complementa con la ampliación de dársenas y espacios reservados para taxis en el entorno del cementerio, que estará operativa entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre.

Asimismo, se ha habilitado por parte de la empresa acceso gratuito al Parking P5 de la Alhambra para el 1 de noviembre en horario de 8,00 a 20,00 horas.

En cuanto a la limpieza, el despliegue municipal especial contará con un total de 42 operarios que trabajarán durante todo el fin de semana para garantizar la salubridad de la ciudad ante el incremento de desplazamientos y la elevada afluencia prevista tanto en el Cementerio Municipal como en las de ocio como con motivo de las celebraciones de Halloween.

ACTIVIDADES

El 1 de noviembre el Cementerio de San José acogerá el concierto Música para el Recuerdo, con dos pases de 45 minutos entre las 11,00 y las 13,00 horas en diferentes espacios emblemáticos del recinto, con el objetivo de ofrecer un entorno de reflexión y memoria a las familias que visiten el cementerio en una fecha tan significativa.

Asimismo, del 26 al 29 de octubre, Emucesa ha celebrado las XIV 'Jornadas sobre Duelo Perinatal: El amor que permanece', en colaboración con el Teléfono de la Esperanza, mientras que esta semana también se ha llevado a cabo una mesa redonda y un Docuforum a cargo del Grupo de Ayuda Mutua en Duelo en la Casa de Mariana Pineda y en la sede del Teléfono de la Esperanza respectivamente.

Por último, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se celebrará una misa en memoria de las personas fallecidas a las 12,00 horas en el Espacio de Culto de Emucesa. El Cementerio de San José permanecerá abierto de 8,00 a 20,00 horas hasta el 24 de octubre. A partir del 25 de octubre, coincidiendo con el cambio horario de otoño, el horario será de 9,00 a 18,30 horas.